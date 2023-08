La Casa - Il Risveglio del Male in blu-ray, la recensione: ecco perché l'audio vi farà urlare di paura

La recensione de La Casa - Il Risveglio del Male in blu-ray: il prodotto Warner sforna un ottimo video ma soprattutto un audio eccellente in grado di generare spaventi e tensione. Delude però l'assenza di extra.

Per essere il ritorno di un franchise horror iconico che è sempre stato per stomaci forti, La Casa - Il Risveglio del Male non ha certo deluso le attese. Quello diretto da Lee Cronin, è infatti uno splatter duro e puro, dove il sangue scorre e i particolari raccapriccianti abbondano. Stavolta l'azione si sposta dai boschi alla città, per raccontare la vicenda di Beth ed Ellie, due sorelle il cui ricongiungimento viene interrotto dall'ascesa di demoni in carne e ossa. Stavolta il Necronomicon scatena il suo terrore su un edificio in cima alla città. Toccherà a Beth tentare di salvare la sua famiglia mentre vaga nel grattacielo infestato dai morti.

Evil Dead Rise: una scena raccapricciante dell'horror

Un horror di stampo classico, senza tanti fronzoli, che alla fine è quello che ha ottenuto i maggiori incassi di tutta la saga. Un horror da rivedersi a casa, per spaventarsi comodamente sul divano, dove urlare senza timore dei giudizi degli altri spettatori. E qui viene in soccorso il blu-ray targato Warner Bros. Home Entertainment, che abbiamo potuto analizzare e che vi raccontiamo in questa recensione. Nella quale spieghiamo perché, soprattutto sul fronte dell'audio, La Casa - Il Risveglio del Male regala un'esperienza davvero strong.

Il video: bagni di sangue e scene splatter con tanti particolari in evidenza

Partiamo comunque dal video, premettendo che La Casa - Il Risveglio del Male presenta colori tenui, ombre decisamente pesanti, scene molto poco illuminate: tutta una serie di fattori che rendono complicato il compito del video, soprattutto se non stiamo parlando di un 4K UHD in grado di aggirare certi problemi, annullarli o quantomeno limitarli, ma di un blu-ray HD. Già, perché questo è il formato video in cui il film è uscito in Italia (a parte ovviamente il DVD), e questo bisogna farsi andare bene. I timori comunque svaniscono quasi tutti alla visione: ad aiutare a digerire un materiale piuttosto difficile da gestire anche la totale assenza di extra, che se da un lato è una pecca non indifferente dell'edizione, dall'altro garantisce quantomeno che tutto lo spazio del disco sia dedicato alla parte audio-video, con evidenti benefici sulla compressione.

La casa - Il risveglio del male: una scena

Qualche cenno di banding o alcune sbavature sui neri profondi ci sono, come inevitabile è l'emergere di un po' di pastosità nel dettaglio nelle scene molto scure, ma sono piccoli rilievi che restano abbondantemente sotto il livello di guardia, mentre il livello qualitativo generale resta molto alto. Insomma il dettaglio è assicurato, la compattezza del quadro non viene mai meno, e soprattutto tutto lo splatter e i particolari raccapriccianti tra corpi in decomposizione, squartamenti, bagni di sangue e quant'altro, sono ben definiti nei particolari e sempre percepibili. Che poi per gli amanti dell'horror è l'unica cosa che conta davvero.

Un audio da paura che assicura tensione e spaventi

La casa - Il risveglio del male: Morgan Davies, Lily Sullivan in una foto

Ma se già il video nonostante i suoi limiti è sicuramente promosso, la parte forte dell'edizione è sicuramente l'audio. Purtroppo quello italiano si ferma a un Dolby Digital 5.1 che comunque fa la sua eccellente figura, risultando avvincente e corposo. Se poi si desidera un'immersione ancora più appagante nelle demoniache atmosfere del film, ecco pronto un Dolby Atmos inglese davvero straordinario. Il film gioca molto su un tappeto sonoro ricco di tensione a sottolineare soprattutto i momenti chiave, cosa a cui contribuiscono attivamente e con grande precisione tutti i diffusori e anche il subwoofer. Sotto questo aspetto, l'Atmos inglese può contare anche sui canali in altezza che in alcune sequenze fanno chiaramente la differenza, amplificando ulteriormente la sensazione di claustrofobia.

La casa - Il risveglio del male: Alyssa Sutherland in una foto

Giusto per introdurre nel clima del film, c'è la sequenza di apertura con il drone che fa subito capire chiaramente come lo spettatore sarà posto al centro della vicenda senza risparmio di effetti sonori. I rumori spaventosi spuntano qua e là, poi ci sono scene forti come quella del terremoto che aiutano a mostrare i muscoli con un canale LFE che sprigiona grande energia e bassi potenti e poderosi. Il tutto supportato da una colonna sonora azzeccata, tocchi creativi, voci distorte e inquietanti che seminano terrore, per un mix effettivamente avvincente, che come detto nella versione originale è ancora più convincente. Di poco convincente, invece, c'è la completa assenza di contenuti speciali.