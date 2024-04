Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dall'8 al 12 aprile 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2024.

Terminate le vacanze pasquali, Everywhere I Go - Coincidenze d'amore torna alle vechie abitudini in fatto di programmazione, con i singoli episodi pubblicati da lunedì 8 a venerdì 12 aprile.

La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat viene pubblicata quotidianamente in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dall'8 al 12 aprile

Episodio 28, lunedì 8 aprile

Demir ed Alara stanno preparando il viaggio a Parigi per andare a presentare un progetto, ma per Alara questo viaggio rappresenta anche l'occasione per una vacanza romantica.

Episodio 29, martedì 9 aprile

La notte prima della partenza di Demir, Selin è molto triste e si abbandona a incubi angoscianti.

Episodio 30, mercoledì 10 aprile

Alara torna in anticipo da Parigi per stare più tempo possibile con Demir e porta con sé una sorpresa: invita tutto il gruppo dei ragazzi della Artemim per un weekend fuori città.

Episodio 31, giovedì 11 aprile

Tutti gli impiegati della Artemim partecipano ad una gita aziendale organizzata da Alara, dove sono stati invitati anche Leyla, Firuze e Ibo. Qui Alara organizza una gara a squadre.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è la serie turca imperdibile per gli amanti delle rom-com

Episodio 32, venerdì 12 aprile

Alla fine Demir e Selin si perdono nel bosco. Azmiye, per far in modo di lasciarli da soli, dice di averli sentiti al telefono e che stanno bene nonostante non sia vero.