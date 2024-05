Everywhere I Go - Coincidenze d'amore anticipazioni 8 maggio: Selin e Demir affogano in un mare di imprevisti

Ecco le anticipazioni di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, che tornerà in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata mercoledì 8 maggio 2024.

La trama di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore complica ulteriormente le cose per Selin e Demir nell'episodio di domani, mercoledì 8 maggio, aggiungendo al consueto caos anche altri imprevisti.

La dizi turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat, trasmessa originariamente da Fox TV nel 2019, è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Her Yerde Sen (questo il titolo originale) sta facendo compagnia al pubblico italiano dal 1° marzo con i suoi 75 episodi.

Everywhere I Go: riassunto del 7 maggio

Nonostante alcuni screzi sull'arredamento della casa, Selin e Demir sembrano vivere finalmente il loro rapporto con serenità.

Eylul invece non vive altrettanto bene il suo arrivo a Istanbul: mentre sta sistemando la nuova casa, su lascia andare ai ricordi dei bei momenti vissuti con Demir.

Anche Burak pensa molto a Demir, ma solo perchè è alla ricerca di un altro modo per metterlo in difficoltà, nella sfera lavorativa e in quella privata.

Anticipazioni dell'8 maggio: un weekend rovinato!

Selin e Demir stanno pianificando un weekend di relax fuori città quando Eylul interrompe gli ameni piani: ha organizzato all'ultimo momento una presentazione per Demir il lunedì successivo e il ragazzo deve rimanere a casa a lavorare. Da quel momento sulla loro casa si abbatte una pioggia di imprevisti e di gente in cerca di appoggio e consigli: prima Vedat, poi Firuze che chiede rassicurazioni su Muharrem, poi arriva lo stesso Muharrem a chiedere consigli sul nascente rapporto con Leyla.

Proprio Leyla porta a Selin il più inatteso dei doni: l'abito da sposa che sua madre aveva regalato a lei. Selin però non lo terrà per sè ma lo regalerà a Merve.

In men che non si dica quel weekend così promettente è invece sfumato.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 6 al 10 maggio 2024

Tutte le puntate di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore fin qui pubblicate sono disponibili per la visione in ogni momento su Mediaset Infinity nella pagina dedicata alla dizi.