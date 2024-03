Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni delle trame dal 18 al 22 marzo 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2024.

Per Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è tempo di cominciare una nuova settimana, quella che va da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2024. La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat viene pubblicata quotidianamente, da lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Dove eravamo rimasti

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: i protagonisti in una scena

Nella puntata di venerdì 15 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Merve incontra Bora ma ha ancora molti dubbi, e vuole andarci piano, mentre il ragazzo è deciso a portare avanti la loro relazione. Ferruh, Bora e Burak vengono a sapere che Taylan, dopo essere stato picchiato da Muharrem, è ricoverato in ospedale e vanno a trovarlo. Muharrem fornisce loro il badge di Taylan che servirà per intrufolarsi nell'edificio del Signor Yildrim per recuperare la busta con le foto ricattatorie. Demir e Selin non fanno che discutere per la gestione della casa, mentre Firuze e Leyla fanno di tutto per farli innamorare e per non affrontare la questione suddivisione dell'abitazione.

Trame dal 18 al 22 marzo

Episodio 12, lunedì 18 marzo

Selin decide di non aprire la busta che le ha dato Demir, mentre lui convoca Burak nel suo ufficio dicendogli di non prendere decisioni a sua insaputa.

Burak, adirato con Selin, va a prenderla per parlarle. Mentre stanno discutendo in auto, Burak aumenta la velocità e rischiano di fare un incidente.

Bora, pur di passare un po' di tempo con Merve, inventa che la ragazza ha un appuntamento con un cardiologo per problemi di salute. Selin nel frattempo va al vivaio di Vedat al posto di Merve.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è la serie turca imperdibile per gli amanti delle rom-com

Episodio 13, martedì 19 marzo

I colleghi a fine giornata si ritrovano all'Happy Pie per pianificare la prossima mossa dell'"Operazione Ghepardo": trovare un cliente che renda la vita impossibile a Demir.

Episodio 14, mercoledì 20 marzo

Intanto, i genitori di Selin si presentano a casa della figlia senza preavviso e rimangono sorpresi quando si ritrovano davanti Demir, un perfetto sconosciuto. Come giustificherà Selin la sua presenza?

Episodio 15, giovedì 21 marzo

Burak si reca con Demir sul terreno di Alara per discutere della realizzazione dell'orfanotrofio.

Episodio 16, venerdì 22 marzo

Selin vuole assicurarsi che Demir vada a cena con lei da Leyla e Firuze. Ci saranno anche i suoi genitori, fermamente decisi a scoprire la vera identità di Demir.