Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 15 al 19 aprile 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2024.

Si apre una nuova settimana per Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, quella che va da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, che si preannuncia piena di avventure e colpi di scena per i nostri giovani protagonisti.

La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat viene pubblicata quotidianamente in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dal 15 al 19 aprile

Episodio 33, lunedì 15 aprile : alla Artemim sono tutti preoccupati: cosa farà Demir quando scoprirà che Bora e Merve si sono sposati in gran segreto? Cosa ne sarà delle regole che ha imposto in azienda?

Episodio 34, martedì 16 aprile : il divieto di avere relazioni sul posto di lavoro resterà, Demir appare irremovibile , e ci saranno naturalmente conseguenze per la coppia che ha disobbedito. Selin non nasconde la sua delusione perchè capisce che lei e Demir in questo modo non potranno mai avere una storia.

Episodio 35, mercoledì 17 aprile: Demir, in preda ai dubbi perchè in fondo non vuole rinunciare ai suoi sentimenti per Selin, va a fare visita a Vedat. Ibo lo raggiunge per cercare di difendere Selin e, dopo questo incontro, Demir decide di scusarsi con la ragazza.

Episodio 36, giovedì 18 aprile : Burak riporta a casa Selin dall'ospedale, ma lei è ancora confusa, così decide di prendere dei sedativi per dormire e non pensare a ciò che è accaduto. Bora , invece, presenta la sua lettera di dimissioni .

Episodio 37, venerdì 19 aprile: un certo Bunyamin suona alla porta di Selin e Demir: è un terapista di coppia inviato da Ibo!

Alara intanto decide di incontrare Selin e le chiede di restituirle il ritratto di Demir, sarà questa la classica goccia che fa traboccare il vaso: tra le due scoppierà una lite furibonda a cui solo l'intervento di Demir riuscirà a mettere fine.

