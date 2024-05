Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 6 al 10 maggio 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2024.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore si prepara a un'altra settimana - da lunedì 6 a venerdì 10 maggio - piena di dubbi e preoccupazioni per la nostra coppia di giovani protagonisti. L'arrivo di Eylul in città, infatti, promette di sconvolgere l'equilibrio conquistato a fatica.

La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat (qui la nostra recensione di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore) viene pubblicata quotidianamente in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dal 6 al 10 maggio

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: Deniz Işın interpreta Merve