Everywhere I Go - Coincidenze d'amore anticipazioni 5 aprile: Leyla e Firuze scoprono la verità su Demir

Ecco le anticipazioni di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, che tornerà in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata venerdì 5 aprile 2024.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore torna su Mediaset Infinity domani, venerdì 5 aprile, con un nuovo episodio. La dizi turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat, trasmessa originariamente da Fox TV nel 2019, è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Her Yerde Sen (questo il titolo originale) farà compagnia al pubblico italiano con 75 episodi in totale.

Everywhere I Go: riassunto del 4 aprile

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: i protagonisti in una scena

Selin e Demir litigano per gelosia: Demir pensa che Vedat sia innamorato di Selin e Selin pensa che Demir si sia innamorato di Alara. Il viaggio a Parigi diventa il punto di rottura. Burak intanto pensa che Demir stia facendo mobbing nei confronti di Selin, ma la ragazza lo nega decisamente. Alara sfida Burak a sedurre Selin, visto che lei è decisa a fare altrettanto con Demir in occasione del viaggio.

Anticipazioni del 5 aprile: Selin affetta dalla sindrome di Stoccolma?

Selin è gelosissima di Alara e si confida con le sue amiche. Non sopporta l'idea che Demir e "quella donna" vadano insieme a Parigi. Merve e Ayda si dimostrano comprensive: secondo loro non dev'essere per niente facile convivere con un uomo attraente come Demir. Le due ragazze ipotizzano che Selin possa avere la sindrome di Stoccolma: bloccata con il "nemico", sia a casa che al lavoro, senza vie di fuga.

Demir non riesce a confessare il proprio amore nell'episodio di venerdì

Demir, triste e sconsolato, ripensa a tutti i momenti passati insieme a Selin e ne sente terribilmente la mancanza. Le scrive dei messaggi che poi, in modo nevrotico, cancella subito dopo. Selin, torna finalmente a casa e trova Demir addormentato in veranda. I due non riescono a chiarire le incomprensioni e, soprattutto, a confessarsi di essersi innamorati l'uno dell'altra.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è la serie turca imperdibile per gli amanti delle rom-com

Nel prossimo episodio Leyla e Firuze scoprono che....

Dopo la festa in terrazza per la conclusione del progetto di Alara, Firuze e Leyla scoprono da Muharrem che il famigerato capo di Selin, dispotico e stacanovista, è proprio Demir.

