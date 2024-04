Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2024.

Un'altra settimana carica di novità è quella, da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2024, che sta per aprirsi per Everywhere I Go - Coincidenze d'amore. Mentre tutto finalmente sembra andare per il verso giusto tra Selin e Demir, in città è appena arrivata un'altra potenziale minaccia per la giovane coppia.

La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat viene pubblicata quotidianamente in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dal 29 aprile al 3 maggio

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: i protagonisti in una foto promozionale

Episodio 43, lunedì 29 aprile - Leyla e Firuze decidono di invitare a cena Selin e Demir: ora che le cose tra i due vanno bene, vogliono evitare che possano discutere e allontanarsi, creando così ancora problemi con la casa.

Episodio 44, martedì 30 aprile - Dopo la cena, Selin e Demir tornano a casa e ballano un valzer in mezzo alla strada . Sono finalmente felici. Appena rientrati in casa, arriva una telefonata sul cellulare di Selin: un cliente vuole vederla nel suo albergo per discutere gli ultimi dettagli di un progetto.

Episodio 45, mercoledì 1° maggio - Durante una cena nel vivaio, Vedat, approfittando di un momento in cui Selin è assente, rivela a Demir di aver visto la sua ex, Eylul , a Istanbul. Demir, incredulo, cerca di cambiare argomento ma immagina già quello che potrebbe accadere se Selin lo scoprisse.

Episodio 46, giovedì 2 maggio - Merve viene invitata dai genitori di Bora ad Antalya. È la prima volta che li incontra e non vuole presentarsi a mani vuote: l'unica soluzione è rivolgersi a Firuze e Leyla per dei preziosi consigli.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è la serie turca imperdibile per gli amanti delle rom-com