Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, anticipazioni 26 marzo: Selin mente ancora a Vedat

Ecco le anticipazioni di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, che tornerà in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata martedì 26 marzo 2024.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore torna su Mediaset Infinity domani, martedì 26 marzo, con un nuovo episodio. La dizi turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat, trasmessa originariamente da Fox TV nel 2019, è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Her Yerde Sen (questo il titolo originale) farà compagnia al pubblico italiano con 75 episodi.

Everywhere I Go: riassunto del 25 marzo

Everywhere I Go: il cast completo della dizi turca

Mentre Demir è ospite a casa di Leyla e Firuze, nel cuore della notte viene chiamato dal signor Yildirim che vuole parlargli. Demir deve tornare a casa sua, visto che i suoi abiti sono stati messi in lavatrice da Leyla e Firuze, ma deve fare tutto di nascosto, dato che in casa sono ospiti i genitori di Selin.

Qui il riassunto della settimana precedente (episodi dal 12 al 16) disponibile su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 26 marzo: il doppio gioco di Selin con Vedat

Semih è molto preoccupato per Selin e si presenta in ufficio da lei, ma la ragazza nel frattempo è all'hotel del signor Yildirim insieme a Demir.

Terminata la riunione con l'imprenditore, Selin, nei panni di Merve, raggiunge Vedat al vivaio per confermargli che il progetto è stato approvato dal signor Yildirim.

Tutte le puntate di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore fin qui pubblicate sono disponibili per la visione in ogni momento su Mediaset Infinity nella pagina dedicata alla dizi.