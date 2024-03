Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 25 al 29 marzo 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2024.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore si prepara a una nuova settimana - da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2024 - di nuove avventure. La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat viene pubblicata quotidianamente, da lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dal 25 al 29 marzo

Episodio 17, lunedì 25 marzo

Mentre Demir è ospite a casa di Leyla e Firuze, nel cuore della notte viene chiamato dal signor Yildirim che vuole parlargli. Demir deve tornare a casa sua, visto che i suoi abiti sono stati messi in lavatrice da Leyla e Firuze, ma deve fare tutto di nascosto, dato che in casa sono ospiti i genitori di Selin.

Episodio 18, martedì 26 marzo

Intanto, Semih è molto preoccupato per Selin e si presenta in ufficio da lei, ma la ragazza nel frattempo si trova all'hotel del signor Yildirim insieme a Demir.

Episodio 19, mercoledì 27 marzo

Mentre i genitori di Selin sono ancora in visita a casa sua, Demir trascorre la notte in hotel. Nel frattempo, Vedat cerca di avvisarlo dell'imminente arrivo in città di suo padre.

Episodio 20, giovedì 28 marzo

Selin, fingendosi Merve, vuole ringraziare Demir per l'aiuto ricevuto e quando Vedat scopre che ha mentito riguardo alla sua identità, si dimostra molto comprensivo nei suoi confronti.

Episodio 21, venerdì 29 marzo

Alla fine Firuze e Leyla decidono di aiutare i genitori di Selin ad organizzarle la festa di compleanno a sorpresa.

Dove eravamo rimasti

Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 22 marzo, Selin, Merve, Bora e Ayda si preparano a passare la notte in bianco per realizzare la presentazione del progetto di paesaggio, che deve essere pronta tassativamente per la mattina successiva.