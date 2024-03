Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 31 marzo al 5 aprile 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da domenica 31 a venerdì 5 aprile 2024.

Nuove avventure attendono i protagonisti di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore in una settimana - quella dal 31 marzo al 5 aprile 2024 - che sarà più lunga del solito. Mediaset infatti ha deciso di pubblicare un episodio eccezionalmente anche nella domenica di Pasqua. La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat viene pubblicata quotidianamente, da lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dal 31 marzo al 5 aprile

Episodio 22, domenica 31 marzo

Ayda e Ibo, mentre stanno andando a prendere il regalo di compleanno per Selin, restano bloccati con la moto in un bosco, dove sono isolati e non c'è segnale.

Qui le anticipazioni complete della puntata speciale di Pasqua.

Episodio 23, lunedì 1° aprile

Durante la festa di compleanno di Selin, Ferruh recupera la busta con le foto e le consegna a Burak. Ibo, invece, accompagna a casa Ayda e lei lo invita a restare a dormire, ma sul divano.

Episodio 24, martedì 2 aprile

Nel frattempo, Demir annuncia al team che i lavori per l'orfanotrofio cominceranno il giorno successivo e si reca da Alara per comunicarle la sua decisione, ma non la trova.

Episodio 25, mercoledì 3 aprile

Burak e Selin vanno a fare un sopralluogo nell'area verde da adibire a zona agricola e vengono raggiunti da Demir.

Episodio 26, giovedì 4 aprile

Intanto, Selin e Demir litigano per gelosia: Demir pensa che Vedat sia innamorato di Selin e Selin pensa che Demir si sia innamorato di Alara. Il loro viaggio a Parigi diventa il punto di rottura.

Episodio 27, venerdì 5 aprile

Infine, Selin, gelosissima di Alara, si confida con le sue amiche: non sopporta l'idea che Demir vada con lei a Parigi.