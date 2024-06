House of the Dragon 2: il primo episodio si è concluso con una tragica morte

House of the Dragon è finalmente tornato per la sua seconda stagione sulla HBO, e la serie prequel de Il Trono di Spade riprende proprio da dove si era interrotta la passata stagione.

L'uccisione di Lucerys da parte di Aemond nel finale della Stagione 1 è essenzialmente il trampolino di lancio per tutti gli eventi della première della Stagione 2, con la fazione di Rhaenyra a Roccia del Drago che è rimasta sconvolta e ha intenzione di vendicarsi, mentre i Verdi di Alicent e Aegon ad Approdo del Re iniziano a preparare piani di battaglia.

L'episodio si intitola "Un figlio per un figlio" e, con questa premessa, non poteva finire bene. Com'era prevedibile, la première della seconda stagione di House of the Dragon si è conclusa con una tragedia brutale e straziante. ATTENZIONE: questo articolo contiene SPOILER sulla seconda stagione di House of the Dragon! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo...

Olvia Cooke e Millie Alcock in House of the Dragon 2

Chi muore nel primo episodio di House of the Dragon 2

Rhaenyra voleva comprensibilmente vendicarsi di Aemond per aver ucciso suo figlio, ma Aemond riesce a evitare questa vendetta. È infatti il giovanissimo figlio di Aegon II, Jaehaerys, a essere ucciso per punizione. Naturalmente, questa non è mai stata l'intenzione di Rhaenyra, ma il fatto che Daemon prenda in mano la situazione ha un costo molto alto.

Quando Rhaenyra dichiara di volere la morte di Aemond, Daemon si reca ad Approdo del Re con le informazioni su una coppia di spie e assassini che ha ricevuto da Mysaria. Invia due uomini nella Fortezza Rossa con l'ordine di trovare e uccidere Aemond Targaryen. I due uomini - noti ai lettori di George R.R. Martin come Blood e Cheese - si concentrano sull'idea di sottrarre un figlio alla famiglia di Alicent e Aegon, visto che non riescono a trovare Aemond. Finiscono per trovare la sorella e moglie di Aegon, Helaena, insieme ai suoi figli gemelli, Jaehaerys e Jaehaera.

Poiché i gemelli si assomigliano molto, gli uomini costringono Helaena a rivelare chi dei due è il ragazzo. Dopo aver riflettuto se stesse dicendo o meno la verità, gli uomini massacrano il giovane erede del re nel suo letto, mentre Helaena può prendere sua figlia e andarsene. Nella scena finale dell'episodio, Helaena conferma ad Alicent che hanno effettivamente ucciso suo figlio.

Quali sono le differenze col libro di George R.R. Martin?

Questa scena raccapricciante si svolge in modo leggermente diverso in Fire & Blood, il libro di Martin sulla storia dei Targaryen su cui si basa House of the Dragon. A questo punto della loro storia, nel libro, Aegon e Helaena avevano tre figli, non due. Dopo i gemelli hanno avuto un altro figlio più piccolo, che nella serie TV non è ancora nato. Nel libro, Blood e Cheese costringono Helaena a scegliere quale dei suoi figli uccidere.

In Italia il debutto è atteso questa sera, 17 giugno, in diretta su Sky e in streaming sulla piattaforma Now.