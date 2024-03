Everywhere I Go - Coincidenze d'amore a Pasqua su Mediaset Infinity con una puntata speciale

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore farà compagnia al pubblico su Mediaset Infinity eccezionalmente anche nella domenica di Pasqua con una puntata speciale: ecco le anticipazioni.

Per la domenica di Pasqua Mediaset ha deciso di fare un regalo a tutti i fan di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: eccezionalmente una nuova puntata della dizi in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. La serie riprenderà poi regolarmente da lunedì 1° aprile.

Everywhere I Go: riassunto del 29 marzo

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: il cast della serie

Ibrahim sorprende Ayda all'Happy Pie, ma vengono interrotti da Reyhan che annuncia una festa a sorpresa per il compleanno di Selin. I genitori della ragazza, infatti, e le sorelle Firuze e Leyla stanno organizzando insieme un grosso party. A cui sarà naturalmente invitato anche il capo della Artnenim... A proposito di Demir, deve scappare dalle avance della signora Dirim, ecco perchè porta con Selin con sè.

Anticipazioni di domenica 31 marzo

Ayda e Ibo restano impantanati con la moto nei pressi di un bosco, dove non c'è segnale e non riescono a contattare nessuno.

Merve è in apprensione perché non riesce a contattare Selin per avvisarla di non rincasare inisieme a Demir, visto che i suoi genitori non sono partiti come Selin crede, ma le hanno organizzato una festa a sorpresa.

