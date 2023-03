Everything Everywhere All at Once: per il trionfatore degli Oscar arriva la Steelbook Edition

Dopo il trionfo alla notte degli Oscar, Eagle è pronta a sfornare per il 27 aprile un'edizione Steelbook di Everything Everywhere All at Once a due dischi con il film in 4K e Blu-ray.

È stato il grande trionfatore della notte degli Oscar, con ben sette statuette su undici nomination. Everything Everywhere All at Once è già conosciuto dal pubblico italiano, perfino in homevideo visto che a gennaio è già uscito in varie edizioni. Ma adesso il film dei The Daniels, che ha vinto la statuetta in quasi tutte le principali categorie, è pronto a essere lanciato da Eagle Pictures in una nuova favolosa edizione Steelbook che uscirà il 27 aprile (qui il prodotto su Amazon).

Questa Steelbook Edition di Everything Everywhere All at Once conterrà due dischi, con il film nella versione 4K UHD e in quella blu-ray. Inoltre l'edizione sarà impreziosita da una card numerata. Insomma il modo migliore per celebrare il trionfo agli Oscar del cult sul multiverso, che oltre alla statuetta come Miglior film, ha portato a casa anche quelle per la miglior attrice protagonista, Michelle Yeoh, e quelle per gli attori non protagonisti, Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan.

