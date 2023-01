Everything Everywhere All at Once in 4K UHD e Blu-ray, la recensione: un viaggio sensoriale nel multiverso

La recensione di Everything Everywhere All at Once in 4K UHD e Blu-ray: per il folle film dei The Daniels sul multiverso, Eagle ha sfornato una limited edition numerata da urlo, con video 4K al top e audio in Dolby Atmos anche in italiano.

Ha ricevuto una serie infinita di premi, è reduce della vittoria di due Golden Globes (Michelle Yeoh miglior attrice protagonista e Ke Huy Quan miglior attore non protagonista) e tornerà addirittura nelle sale il 2 febbraio. Ma intanto Everything Everywhere All at Once, il cosiddetto "film definitivo sul multiverso" diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert (meglio noti come The Daniels), è già disponibile in homevideo. E per omaggiare un film di cotanto successo, oltre alle edizioni normali, Eagle Pictures ha fatto uscire una splendida limited edition a due dischi con il film nelle versioni 4K UHD e blu-ray. Un'edizione che abbiamo potuto ammirare e che andiamo a descrivervi in questa recensione.

Limited edition a due dischi, con card da collezione e locandina del film

Due parole innanzitutto sulla confezione: la limited edition numerata targata Eagle di Everything Everywhere All at Once si presenta con una bellissima slipcover e una copertina folle come il film, mentre all'interno l'amaray ha un artwork diverso ma sempre molto colorato. All'interno due dischi, uno con il film nella versione 4K UHD e uno in blu-ray. Ma ci sono anche due sorprese: una card da collezione che su un lato riproduce in sostanza la cover dell'edizione e dall'altra una scritta nello spirito del film, e poi una locandina del film, che una volta aperta misura 29x45 centimetri. E poi c'è l'aspetto tecnico, che ora andaimo ad analizzare e assicura un vero e proprio viaggio sensoriale audio-video nel multiverso.

Il video 4K: un inebriante e frenetico vortice di immagini

Il video 4K UHD aveva l'improbo compito di reggere un film con ritmo folle e montaggio frenetico, un vortice di immagini che letteralmente travolgono lo spettatore e innescano un velocissimo e delirante cambiamento di scenari. Ebbene missione compiuta, perché il 4K riesce a riprodurre in maniera efficace tutto questo tourbillon, riuscendo a mantenere compattezza e anche a dare un pizzico di maggior dettaglio e brillantezza al già ottimo blu-ray, presente anch'esso nell'edizione. Il quadro nel complesso è davvero brillante, forse non il super top a livello di incisività del dettaglio, ma solamente per un'estetica visiva che tra velocità supersonica delle immagini ed effetti digitali, porta inevitabilmente con sé un po' di morbidezza.

Everything Everywhere All At Once: Michelle Yeoh in una scena d'azione

Ma anche in questo contesto così complicato, il dettaglio resta comunque di ottimo livello (basta vedere l'estrema precisione dei primi piani, la cura del particolare negli oggetti e le finiture degli abiti, per non parlare della notevole descrizione degli ambienti) e di questo beneficia anche la granulosità assolutamente voluta di alcuni segmenti visivi, che assume una maggiore materialità rispetto al blu-ray, che resta comunque efficace. Insomma un vero e proprio viaggio sensoriale nel multiverso.

Everything Everywhere All At Once: Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis in una scena del film

Dolby Vision e HDR fanno il loro egregio lavoro per esaltare la moltitudine di colori, partendo dalla caotica lavanderia a gettoni per espandersi poi ai vari multiversi, replicando con fedeltà anche saturazioni estreme e amplificando le sottili differenze in termini di tonalità e sfumature. Anche le scene scure non presentano problemi, con un dettaglio che emerge bene dalle ombre. Sotto l'aspetto cromatico, il blu-ray è meno esplosivo, ma resta comunque praticamente al top per gli standard del formato.

Audio: un Dolby Atmos travolgente e selvaggio anche per l'italiano

Everything Everywhere All At Once: Stephanie Hsu in una scena

Ottime notizie anche dall'audio, con la bella sorpresa che anche la traccia italiana sfodera un superbo Dolby Atmos (con core True HD), proprio come quella inglese. Ed è quello che ci voleva per essere davvero immersi in un film così sonoramente ricco e chiassoso. Il sound design trasmette un'energia quasi selvaggia e presenta un'architettura che riesce a sfruttare in maniera efficace non solo l'apertura laterale, con i surround spesso davvero impetuosi, ma anche la verticalità del suono, tutte caratteristiche ben catturate dal Dolby Atmos che riesce a mettere lo spettatore al centro di un piacevolissimo e inebriante caos con continui e precisi panning. Notevole anche l'attività del sub, con bassi muscolari e profondi che spesso vivono anche di picchi improvvisi e sorprendenti. La pulizia e l'ottimo timbro dei dialoghi e la splendida resa della colonna sonora completano un audio impeccabile.

Gli extra: commento audio, making of, papere e scene eliminate

Everything Everywhere All at Once: un'immagine del film

Discreti gli extra, con una mezz'ora abbondante di contributi che troviamo sul disco blu-ray, ai quali a valorizzare il tutto si aggiunge però il prezioso commento audio dei registi Dan Kwan e Daniel Scheinert, presente anche sul disco 4K e quanto mai necessario per capire certe dinamiche del film. Come contributi troviamo innanzitutto un making of di 10 minuti con filmati sul set e interventi dei The Daniels e di alcuni membri del cast che discutono del progetto e della sua realizzazione. A seguire alcune scene eliminate (14') commentate dagli stessi registi. A completare il tutto 8 minuti abbondanti di papere e momenti divertenti sul set.