Everything Everywhere All At Once contiene un omaggio a Twin Peaks: ecco come è stato realizzato

Everything Everywhere All At Once contiene un easter egg a tema Twin Peaks che ha deliziato gli estimatori del film candidato a 11 Oscar.

Tra i numerosi easter egg contenuti in Everything Everywhere All At Once i fan più attenti hanno potuto scovare anche un chiaro omaggio a Twin Peaks, celebre serie TV di David Lynch. Nello specifico il personaggio di Evelyn (Michelle Yeoh) viaggia attraverso diversi universi e si imbatte in un'ambientazione che ricalca la Stanza Rossa di Twin Peaks.

A spiegare come il tutto sia stato possibile ci ha pensato il direttore della fotografia Larkin Seiple: "Era tutto merito del nostro team di effetti visivi, avevano una quantità incredibile di inquadrature di Evelyn per quella sequenza e i Daniels ci avevano dato carta bianca per fare quello che volevamo. Si divertivano a vedere quanti easter egg riuscissero a inserire all'interno del film perché sapevano che i fan più attenti avrebbero poi fatto un fermo immagine delle varie sequenze e trovare tutte queste cose simpatiche. Sembra paradossale ma era tutto collegato perché avevamo con noi l'aiuto caposquadra degli elettricisti delle prime stagioni di Twin Peaks".

Fresco della vittoria di due Golden Globes (Michelle Yeoh miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale e Ke Huy Quan miglior attore non protagonista), Everything Everywhere All at Once, tornerà nelle sale italiane il 2 febbraio.