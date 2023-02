Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh: "Jackie Chan mi ha fatto un favore rifiutando il film"

La pluripremiata attrice Michelle Yeoh, nominata agli Oscar per la sua performance in Everything Everywhere All At Once, ha ringraziato Jackie Chan per aver rifiutato il film.

Michelle Yeoh ha incantato critica e pubblico con la sua performance nei panni di Evelyn Quan in Everything Everywhere All At Once, portandosi a casa la nomination agli Oscar 2023 come miglior attrice protagonista. Nella sceneggiatura originale, però, il ruolo era stato scritto per un uomo e i fratelli Daniels avevano pensato a Jackie Chan.

Il celebre attore ha dovuto rifiutare a causa dei suoi numerosi impegni, congratulandosi però con Michelle: "I ruoli erano completamente opposti. Ricordo che Jackie mi ha mandato un messaggio facendomi le sue congratulazioni e ricordandomi che i registi si erano rivolti a lui inizialmente. Io gli ho detto grazie perché mi aveva fatto un grosso favore" ha dichiarato l'attrice ai microfoni della CNN.

Michelle Yeoh ha poi chiarito che la scelta da parte di Jackie Chan di abbandonare il progetto è stata presa di comune accordo con i registi e che, prima di scegliere lei, avevano riscritto la sceneggiatura con una donna nelle vesti di protagonista.

Everything Everywhere All at Once racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell'essere. Un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che unisce commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell'universo.

Il film è tornato dal 2 febbraio nei cinema italiani grazie ad I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.