Everything Everywhere All at Once arriva in Home Video: ecco quando

Grazie a Eagle Pictures arriva un'esclusiva versione Home Video in 4k di Everything Everywhere All at Once, la pellicola che ha recentemente vinto 7 premi Oscar.

Eagle Pictures ha annunciato che, a partire dal 27 aprile 2023, Everything Everywhere All at Once sarà disponibile in Home Video: la pellicola di Dan Kwan e Daniel Scheinert che ha trionfato ai Premi Oscar 2023 sarà disponibile in una steelbook limited edition in 4K che farà impazzire i collezionisti.

Everything Everywhere All at Once: Stephanie Hsu, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan

L'attesissima edizione Home Video del film con Jamie Lee Curtis, che si è aggiudicato ben sette Premi Oscar, due Golden Globe e un Premio BAFTA, conterrà anche una speciale card da collezione numerata e moltissimi altri contenuti extra come l'esclusivo commento dei registi, i bloopers e le scene tagliate.

Everything Everywhere All at Once racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell'essere. Un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che unisce commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell'universo.

Everything Everywhere All at Once: un primo piano di Ke Huy Quan

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all'apparenza inarrestabile e riportare l'armonia nella sua famiglia.