Evangelion torna nel 2026 con uno spettacolo live-action giapponese esclusivo per l'anniversario

Trent'anni dopo il debutto che ha rivoluzionato l'anime, Evangelion sorprende ancora: non come una nuova serie o di un film, ma di un ritorno sul palco in una forma teatrale insolita e spettacolare.

Per celebrare i 30 anni di Neon Genesis Evangelion, nel febbraio 2026 arriva uno spettacolo in versione live-action teatrale al Yokohama Arena. Shinji, Kaworu e gli EVA prendono vita in stile Kabuki, mentre in Giappone prosegue l'evento speciale "All of Evangelion".

Un nuovo modo di vivere Evangelion

Per il trentesimo anniversario, la celebre saga dei mecha si trasforma in teatro. Il 23 febbraio 2026, al Yokohama Arena, Khara e Shochiku presenteranno uno spettacolo Kabuki basato sulla storia originale di Neon Genesis Evangelion. I ruoli principali di Shinji Ikari e Kaworu Nagisa saranno interpretati da Kichitaro Kamimura e Sakon Onoe, offrendo agli spettatori un'esperienza completamente nuova della narrativa già nota.

Il Kabuki, arte teatrale tradizionale giapponese, è noto per i suoi costumi sontuosi, il trucco scenico elaborato e i movimenti coreografici stilizzati che aiutano a raccontare la storia. Un aspetto peculiare di questa forma è che tutti i ruoli femminili vengono interpretati da uomini, aggiungendo un livello di astrazione e teatralità che potrebbe trasformare la percezione dei fan di Evangelion. L'evento promette quindi un intreccio di nostalgia e innovazione, trasponendo la tensione psicologica e l'epica dei mecha sul palco con un'estetica inedita.

Mostre, arte e celebrazioni: l'universo reale di Evangelion

Oltre allo spettacolo Kabuki, la celebrazione del trentesimo anniversario include anche l'evento speciale "All of Evangelion" in Giappone. Questa esposizione reale mostra un EVA a grandezza naturale e raccoglie disegni originali, storyboard, commenti e materiali di produzione, offrendo uno sguardo approfondito sulla creazione della serie amata dai fan di tutto il mondo.

Neon Genesis Evangelion: Shinji in una scena

Come sottolineato dalla compagnia: "Oggi, 4 ottobre 2025, la serie Evangelion celebra il 30° anniversario dalla prima trasmissione televisiva di 'Neon Genesis Evangelion'. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti i fan che hanno sostenuto e amato Evangelion. Continueremo a portare Eva in diverse forme anche in futuro. Vi chiediamo di continuare a supportarci. Il prossimo febbraio, terremo il primo festival celebrativo EVANGELION:30+ al Yokohama Arena. Non vediamo l'ora di vedervi!"

Questa iniziativa non solo celebra la storia della saga, ma offre ai fan un'esperienza immersiva unica, combinando tecnologia, arte e teatro. Sebbene al momento non ci siano piani per portare l'esposizione fuori dal Giappone, l'interesse dei fan occidentali è palpabile, e l'evento rafforza la posizione di Evangelion come fenomeno globale capace di reinventarsi continuamente pur mantenendo il fascino originale dei suoi personaggi e della sua mitologia.