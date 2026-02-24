Evangelion rinasce per i suoi 30 anni: una nuova serie anime prende forma con Yoko Taro alla scrittura

Per i trent'anni di Neon Genesis Evangelion, il franchise ritorna con una nuova serie anime, un team creativo inatteso e la sensazione che l'universo di EVA sia pronto a reinventarsi ancora.

Un nuovo Evangelion prende forma: team creativo e prime certezze

L'annuncio è arrivato durante un evento celebrativo in Giappone e ha subito fatto rumore: Neon Genesis Evangelion tornerà con una serie anime completamente nuova. Non un semplice progetto commemorativo, ma una vera ripartenza, pensata per una nuova generazione di spettatori e guidata da un nome che nessuno si aspettava. Alla sceneggiatura, infatti, ci sarà Yoko Taro, autore visionario e mente creativa dietro la saga di NieR, affiancato dal compositore Keiichi Okabe, storico collaboratore dello stesso Taro.

Neon Genesis Evangelion: una scena

Sul fronte registico, la continuità con l'eredità di Evangelion è garantita da Kazuya Tsurumaki e Toru Yatabe, entrambi già coinvolti nei più recenti film del franchise. La produzione dell'animazione sarà invece una collaborazione tra Studio Khara, lo studio fondato da Hideaki Anno proprio per lavorare su Evangelion, e CloverWorks, realtà che negli ultimi anni ha firmato alcuni degli anime più riconoscibili e apprezzati dal grande pubblico. Una combinazione che suggerisce ambizione e volontà di unire rispetto per il passato e linguaggi contemporanei.

Al momento, però, le informazioni si fermano qui. Non è stata comunicata una finestra di uscita, né è chiaro se la nuova serie proseguirà la storia raccontata nei film o se sceglierà di aprire una linea narrativa completamente inedita. Secondo quanto emerso dall'evento, esiste già un teaser preliminare - mostrato solo a un pubblico ristretto - che accennerebbe alla presenza di una nuova unità EVA, caratterizzata da dettagli fisici inediti. Un indizio minimo, ma sufficiente ad alimentare speculazioni e curiosità.

La sensazione è che la produzione sia ancora nelle primissime fasi e che l'annuncio abbia voluto segnare soprattutto un'intenzione: Evangelion non è un monumento immobile, ma un organismo narrativo pronto a mutare ancora.

Perché Yoko Taro è una scelta che cambia tutto (e cosa aspettarsi)

L'elemento davvero dirompente di questo ritorno è proprio la presenza di Yoko Taro. Chi conosce il suo lavoro su NieR Replicant e NieR: Automata sa che non si tratta di un autore interessato alla linearità o alle risposte semplici. I suoi mondi sono costruiti su domande ricorrenti: identità, dolore, memoria, senso dell'esistenza. Temi che, non a caso, dialogano da sempre con il cuore di Evangelion.

Neon Genesis Evangelion: i personaggi

Non è un segreto, del resto, che lo stesso Taro abbia più volte citato Evangelion come una delle sue ispirazioni principali. L'incontro tra queste due sensibilità creative appare quindi meno bizzarro di quanto sembri a prima vista. Se la saga di Hideaki Anno ha concluso il proprio percorso autoriale con Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, affidare una nuova fase a uno sguardo esterno potrebbe rappresentare la scelta più coerente per evitare l'auto-ripetizione.

Resta da capire che tipo di esperienza sarà richiesta allo spettatore. Non è stato chiarito se la visione delle precedenti serie e dei film sarà necessaria per comprendere il nuovo progetto. Tuttavia, considerando la complessità storica del franchise, recuperare il materiale precedente potrebbe rivelarsi una scelta prudente.

Per quanto riguarda l'uscita, le ipotesi più realistiche parlano di un debutto non prima del 2027. L'assenza di immagini ufficiali, dettagli sulla trama o informazioni sul cast suggerisce tempi lunghi e una produzione che vuole prendersi spazio per costruire qualcosa di realmente nuovo.

Quel che è certo è che, a trent'anni dalla sua nascita, Neon Genesis Evangelion dimostra ancora una volta di saper sorprendere. Non con la nostalgia, ma con il coraggio di cambiare... pilota.