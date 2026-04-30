Evangeline Lilly contro i licenziamenti effettuati della Disney tra le fila Marvel: "Vergognatevi!"

La star dei film di Ant-Man ha difeso pubblicamente Andy Park e gli altri artisti che hanno contribuito alla realizzazione del MCU con il proprio lavoro.

Evangeline Lilly ha duramente criticato la Disney per aver licenziato alcuni dipendenti della Marvel e oltre 1000 dipendenti.

L'attrice, che ha avuto la parte di Hope van Dyne/Wasp nei film delle avventure di Ant-Man ha condiviso la sua opinione con un post su Instagram in cui esprime il suo dissenso e stupore.

Le critiche di Evangeline alla Disney

Nel video condiviso online, Evangeline Lilly ha spiegato che era incredula alla notizia che la Disney, per ridurre i costi, ha praticamente smantellato l'intero team dello Sviluppo Visivo di Marvel: "Ho contattato il mio caro amico Andy Park, il genio che ha creato il costume originale di Wasp e i relativi bozzetti, e gli ho chiesto: 'È vero? Sta davvero succedendo questo?'. Lui mi ha risposto: 'Sì, è vero'".

Evangeline ha criticato la Disney

L'attrice, che ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2015, ha quindi aggiunto: "Non riesco ancora a crederci... Che la Disney abbia licenziato gli artisti che hanno dato vita all'Universo Marvel con il loro genio e che le persone che hanno inventato e progettato questi personaggi vengano sostituite dall'IA".

Evangeline ha sottolineato: "E un'IA che prenderà i loro disegni e ciò che hanno creato per realizzarne delle versioni alternative. Mi dispiace tanto, Andy. Mi dispiace per tutti gli artisti che sono stati licenziati".

La richiesta di nuove leggi

Nella didascalia del suo post, Lilly ha voluto ribadire: "Disney, vergogna per aver voltato le spalle alle persone che hanno creato il potere che ora stai usando per buttarlo via. Dove sono le leggi che rimuovono tutta l'arte umana dalla banca dati dell'IA?!?".

L'attrice ha poi chiesto: "Perché possono rubarci il nostro genio e usarlo per arricchire i dirigenti, mentre gli artisti responsabili di nutrire i loro robot muoiono di fame?? Che schifo. Legislatori californiani... Dove siete?!?".

Evangeline Lilly ha voluto concludere il suo post celebrando gli artisti della Marvel che hanno "ideato e dato vita ai giorni di gloria della Marvel... Io c'ero. So cosa avete fatto. So con quanta passione avete lavorato giorno e notte per far accadere la magia. Voi siete i maghi, a prescindere da come i maghi del nostro nuovo Oz vogliano far apparire le cose in futuro. Non lo dimenticherò mai".