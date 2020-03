Coronavirus, Evangeline Lilly contro l'auto-isolamento: "Tutto come al solito"

Evangeline Lilly ha scatenato le reazioni negative dei fan con un post su Instagram in cui sembra minimizzare i rischi del Coronavirus parlando delle sue attività quotidiane che non sembrano comprendere l'auto-isolamento.

L'attrice di Ant-Man ha infatti scritto online: "Ho appena portato i miei figli a un allenamento di ginnastica. Si sono tutti lavati le mani prima di entrare. Stanno giocando e ridendo. #tuttocomealsolito".

Il messaggio di Evangeline Lilly non è però stato accolto con calore dai fan che hanno scritto commenti molto critici.

Tra i commenti c'è chi ha sottolineato: "Non riesco a credere a ciò che ho letto. Per favore non ignorare ciò che ha fatto fino a questo momento il Coronavirus in Asia e in Europa. Le celebrità non dovrebbero condividere delle informazioni di questo tipo implicando che la pandemia è semplicemente un trucco in vista delle elezioni. L'America non è la sola nazione al mondo che importa e attualmente non stiamo agendo bene per contenere il virus".

Altri fan, che vivono in nazioni alle prese con quarantena e lockdown, hanno inoltre espresso in modo chiaro e fermo il proprio sdegno nei confronti del post, considerato irrispettoso e insensibile.