Coronavirus, Sophie Turner contro Evangeline Lilly: "Non siate stupidi, state a casa"

Con il Coronavirus non si scherza, e Sophie Turner non condivide le ragioni di Evangeline Lilly per evitare la quarantena. L'attrice di Game of Thrones ha tirato una frecciatina ben mirata contro la collega che di recente aveva espresso tutta la sua recalcitranza all'autoisolarsi in casa propria.

Nei giorni scorsi, l'interprete di Hope van Dyne nel Marvel Cinematic Universe aveva scatenato un acceso dibattito con il suo ultimo post di Instagram (e i commenti che sono seguiti): in pratica Evangeline Lilly affermava di non voler rispettare la quarantena e di non voler rinunciare alla propria libertà, favorendo quest'ultima piuttosto che la propria salute.

Diverse sono state le star che hanno risposto indignate, come anche i fan delusi dall'atteggiamento minimizzatore della Lilly (Tra le sue motivazioni, "È solo un'influenza" o anche "Ogni anno in cui ci sono le elezioni viene fuori qualcosa"), ma nessuno, sembrerebbe, è rimasto più deluso e indignato di Sophie Turner.

Durante un video in diretta su Instagram, Sophie - accompagnata dal marito Joe Jonas -, parlando dell'emergenza Coronavirus, si è rivolta ai suoi follower: "Non siate dannatamente stupidi. State a casa. Anche se 'date più valore alla vostra libertà che alla vostra vita'" ha affermato, non citando direttamente la Lilly, ma riferendosi chiaramente alle sue parole "Non me ne frega niente della vostra libertà. Potreste infettare altre persone che vi circondano, persone vulnerabili. Perciò state a casa ragazzi. Non è figo, non è da adulti, e non è intelligente". Il tutto condito da un esilarantye filtro di Instagram, e un ancora più esilarante Joe, le cui espressioni stupite sullo sfondo dicevano più di mille parole.