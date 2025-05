Evangeline Lilly, brutto incidente per l'attrice di Lost ed Ant-Man

La gita al mare di Evangeline Lilly ha preso una piega inaspettata quando è finita in ospedale. L'attrice di Lost e di Ant-Man, ha pubblicato sui social media alcune foto del suo volto insanguinato dopo essere svenuta e aver riportato ferite al viso.

"Sono svenuta in spiaggia e sono caduta di faccia su un masso", ha scritto la 45enne Lilly sul suo Substack.

"All'ospedale, le infermiere e il medico si sono subito messi all'opera, più determinati a trovare la causa del mio svenimento che a ricucire il buco provocato dalla roccia sul mio viso".

Lo svenimento in spiaggia e le ferite sul viso

Evangeline Lilly con Naveen Andrews nell'episodio 'La caccia' di Lost

In una foto pubblicata su Instagram, l'attrice di Lost è stata vista con del sangue secco intorno al naso. In una seconda foto, ha sollevato leggermente la testa e ha aperto la bocca per mostrare il labbro gonfio con alcune ferite sul mento.

Lilly sembrava di buon umore, trovando un po' di umorismo nella sua visita in ospedale. Ha spiegato che quando i medici l'hanno visitata, ha detto: "Ho sorriso ironicamente. 'Non troverete nulla', ho detto con voce confusa..."

L'attrice di Ant-Man ha fornito ulteriori dettagli sulla sua storia clinica, rivelando di aver sofferto di assenza e svenimenti fin dall'infanzia. "I medici mi hanno sottoposto a esami per l'epilessia quando ero giovane e poi hanno concluso che si trattava di ipoglicemia (senza fare alcun test)", ha scritto.

Evangeline Lilly taglia i capelli a Josh Holloway in una scena dell'episodio 10 della seconda stagione di Lost

Dopo numerose visite dal medico e diversi esami del sangue, Lilly ha affermato che i medici non sono riusciti a formulare una diagnosi. "La cosa interessante era che, anche dopo un digiuno di 12 ore, anche dopo aver perso conoscenza, i miei livelli di glucosio non erano mai tornati così bassi. L'ipoglicemia, a quanto pare, era stata esclusa".

Tuttavia, i medici hanno detto a Lilly che questi episodi di blackout potrebbero essere comuni:

"Non sono l'unica persona ad avere episodi di svenimento inspiegabili. L'infermiera che mi ha assistito in ospedale mi ha detto che alla maggior parte dei pazienti con questo problema non viene mai data una risposta medica sul motivo per cui svengono. Né con monitor cardiaci, né con monitor del glucosio, né con esami del sangue. Devono semplicemente convivere con il mistero di non sapere".

Ha aggiunto che il suo compagno aveva espresso le sue preoccupazioni e descritto la sua reazione quando lei aveva avuto episodi di svenimento inspiegabili.

"Il mio compagno dice che quando svengo, sembra che muoia. Si spaventa molto. I miei occhi si rovesciano all'indietro e tutto il mio corpo sembra spegnersi. Controlla costantemente il mio naso e la mia bocca per vedere se respiro. Anche questa volta non ha fatto eccezione. Non era con me in spiaggia, ma mentre andavamo in ospedale ho avuto un altro blackout".

L'attrice hollywoodiana ha concluso il suo post chiedendosi se ci fosse uno scopo spirituale nelle sue esperienze extracorporee. "Pensi che un'anima possa lasciare il corpo e poi tornare? Pensi che abbiamo un'anima?" L'infortunio di Lilly è avvenuto dopo la sua decisione di allontanarsi da Hollywood ed abbandonare la recitazione.