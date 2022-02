Evan Rachel Wood accusa Marilyn Manson di abusi sessuali nel trailer di Phoenix Rising

Evan Rachel Wood al centro dell'emozionante trailer di Phoenix Rising, documentario HBO in due parti in cui l'attrice rende pubblica la sua vicenda di molestie sessuali e abusi subiti dall'ex fidanzato Marilyn Manson.

Nel trailer, Evan Rachel Wood condivide l'importanza del sentimento provato quando qualcuno ti crede dopo aver condiviso la sua storia drammatica di abusi con il cantante Marilyn Manson.

La star di Westworld ha contribuito a dar vita al Phoenix Act, legislazione che estende la prescrizione per i casi di violenza domestica in California. Wood ha testimoniato davanti al Congresso rendendo proprie esperienze per portare attenzione e visibilità alla questione.

"Sono diventata un attivista, combattendo per le vittime e i sopravvissuti alla violenza domestica e alle aggressioni sessuali" spiega Evan Rachel Wood nel trailer, aggiungendo "Non solo le persone hanno ascoltato le nostre storie, ma hanno detto 'Sì, vi sentiamo e qualcosa deve cambiare.'"

Evan Rachel Wood: "Marilyn Manson ha minacciato di stuprare mio figlio di otto anni"

In seguito dice: "Dobbiamo assicurarci che questo non accada a nessun altro ... Mi sono reso conta che questa è la prima volta che non sono stata messa in dubbio, interrogata o sminuita; questa è la prima volta che qualcuno mi ha davvero ascoltato. Mi sono chiesta, 'Cos'è questa sensazione?' La sensazione di essere creduti".

La prima parte del documentario Phoenix Rising è stata presentata in anteprima al Sundance Film Festival 2022 il mese scorso. In esso, Evan Rachel Wood ricostruisce la relazione tossica con Manson (vero nome Brian Warner), dalla metà del 2006 all'inizio del 2011.