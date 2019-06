Evan Peters al Giffoni 2019: l'attore sarà premiato con il Giffoni Experience Award

Al Giffoni 2019 un altro super ospite: è Evan Peters, il cui nome si aggiunge così a quelli di Amber Heard, Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things.

Conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv targate Ryan Murphy American Horror Story e Pose - dovrebbe tornare nelle prossime stagioni di entrambi gli show -, Evan Peterssarà al Festival di Giffoni 2019 per ricevere il Giffoni Experience Award e per incontrare tutti i giovani fan martedì 23 luglio.

Il Giffoni Film Festival 2019 è in programma nella cittadina campana dal 19 al 27 luglio.

Diventato famoso sul grande schermo con il ruolo del mutante Quicksilver nel franchise X-Men, Evan Peters è attualmente al cinema con X-Men: Dark Phoenix e sarà prossimamente impegnato con Unjoo Moon nel film I Am Woman.