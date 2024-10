Evan Peters guida il cast della nuova serie FX prodotta da Ryan Murphy

Nel contesto dell'accordo stipulato con Disney, Ryan Murphy lavorerà ad una nuova serie tv che ha avuto il lasciapassare da FX con il titolo The Beauty. Il drama avrà tra i protagonisti un aficionado di Murphy, Evan Peters.

Insieme alla star di American Horror Story reciteranno anche Anthony Ramos, Jeremy Pope e Ashton Kutcher, con Ramos e Pope che fungono anche da produttori esecutivi. Co-creata, scritta e prodotta esecutivamente da Murphy e Matt Hodgson, The Beauty è basata sui fumetti di Jeremy Haun e Jason A. Hurley.

Firmato Ryan

La produzione della prima stagione, composta da 11 episodi, dovrebbe iniziare quest'autunno, a novembre. Non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulla trama e sui personaggi, come accade solitamente con le creazioni firmate da Ryan Murphy.

Primo piano di Evan Peters in American Horror Story

Il graphic novel The Beauty del 2016 parla di una malattia sessualmente trasmissibile (STD) che rende belle le persone infette. Tuttavia, la malattia, soprannominata The Beauty, alla fine uccide i suoi portatori, come parte di un presunto sinistro complotto del governo.

I protagonisti del fumetto sono i detective Drew Foster e Kara Vaughn, partner nei casi legati ai crimini di 'Beauty', che devono affrontare politici corrotti, agenti federali vendicativi e un mercenario trafficante indeciso sul riscuotere la taglia sulle loro teste.

L'adattamento televisivo sarà incentrato proprio sui due protagonisti, uno maschile e uno femminile. Al momento è in corso il casting per cercare l'attrice che si unirà al cast nel ruolo della detective che affiancherà uno dei protagonisti già annunciati. Secondo indiscrezioni, Kutcher dovrebbe interpretare un miliardario nel settore dell'high-tech.

Da giugno si parla del coinvolgimento di Evan Peters nel progetto; dopo aver prodotto e recitato nella serie Dahmer, ricevendo una nomination agli Emmy, premio conquistato recitando in Omicidio a Easttown. In precedenza, Peters è apparso in nove capitoli della saga antologica American Horror Story ed è apparso in WandaVision, serie dell'MCU. Prossimamente sarà tra i protagonisti di Tron: Ares.