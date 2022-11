Eva Mendes è ufficialmente Mrs. Gosling? Una foto inedita sembra suggerirlo

Una nuova immagine dai social di Eva Mendes sembra suggerire un importante passo in avanti nella sua relazione con Ryan Gosling.

Una recente foto condivisa da Eva Mendes potrebbe suggerire nuovi sviluppi nella sua attuale relazione con Ryan Gosling. Nel corso degli ultimi 11 anni l'attrice non è mai stata prodiga di dettagli nei confronti della storia con l'attore, tenendola ben celata dalla dimensione pubblica. Che ora sia cambiato qualcosa?

L'immagine in questione è stata pubblicata da Eva Mendes stessa sul suo profilo Instagram privato. In questa la vediamo mentre si copre il viso con il braccio così da mostrare un piccolo tatuaggio caratterizzato da una frase: "de Gosling".

L'utilizzo di "de" nella cultura ispanica solitamente unifica il cognome della donna con quello del marito dopo il matrimonio. Così in molti hanno subito associato la cosa identificando il tatuaggio come "Mrs. Gosling", forse ad indicare proprio un matrimonio, o ad anticiparne l'arrivo. Anche lo scorso settembre l'attrice aveva fatto mostra di questo tatuaggio spingendo i fan a cercare di tradurne il significato.

La storia di Eva Mendes e Ryan Gosling è da sempre una delle più discusse nel settore. Conosciutisi sul set The Place Beyond the Pines nel 2011, hanno ufficializzato la coppia poco dopo con un bacio a Parigi. Nel 2016 si è parlato di un matrimonio segreto poi smentito, ma le due star hanno continuato a costruire pian piano una vera e propria famiglia insieme.