Eva Longoria produrrà la versione spagnola di Call My Agent

L'attrice Eva Longoria sarà coinvolta come produttrice e regista del remake spagnolo della serie francese Call My Agent, ambientata nel mondo dello spettacolo.

Il progetto sarà frutto della collaborazione tra la casa di produzione francese Mediawan, Elefantec Global e UnbeliEVAble Entertainment, di proprietà dell'ex star di Desperate Housewives.

Le fonti di Deadline sostengono che Eva Longoria sarà coinvolta nel remake di Call My Agent in veste di produttrice e regista dei primi due episodi. L'attrice, in passato, ha già lavorato dietro la macchina da presa di vari show televisivi e ha recentemente diretto il suo primo film, Flamin'Hot, presentato al SXSW.

Longoria ha dichiaarato: "Come molte altre persone in tutto il mondo, sono stata un'enorme fan della serie originale fin dal suo primo debutto sugli schermi. Sono così eccitata nel collaborare con Mediawan ed Elefantec Global per portare sul mercato americano che parla spagnolo uno dei più grandi progetti che offre uno sguardo, intelligente e satirico, dietro le quinte del settore dell'intrattenimento".

La versione originale di Call My Agent raccontava il mondo degli agenti delle celebrità che lavorano per una delle più importanti agenzie di Parigi. La serie originale francese è andata in onda per quattro stagioni ottenendo ascolti record, venendo poi acquistata da Netflix e ottenendo vari remake realizzati in numerose nazioni, tra cui Italia e Regno Unito.