Festival di Sanremo 2025, Olly criptico sulla partecipazione all'Eurovision: la soluzione in caso di rinuncia

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso ieri sera con la vittoria di uno dei favoriti dai bookmaker, Olly, con la sua canzone Balorda nostalgia. Il cantante ligure ha battuto Lucio Corsi e Brunori Sas, che si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo.

Solitamente, la vittoria del Festival di Sanremo apre le porte ad una partecipazione all'Eurovision Song Contest in rappresentanza dell'Italia. La risposta di Olly sull'argomento ha lasciato però parecchi dubbi.

La riflessione di Olly sull'Eurovision

Fresco di vittoria al Festival di Sanremo, il ventitreenne genovese ha confessato di non aver ancora pensato a quest'eventualità:"Tutto quello che mi è accaduto è pazzesco. L'Eurovision? Ancora non ho pensato all'eventualità" ha spiegato.

Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025

"Ho bisogno di metabolizzare l'accaduto" confessa "È un onore incredibile avere quest'opportunità e se c'è la possibilità di prendermi del tempo per pensarci lo chiedo. Non mi preoccupa niente. Ho solo bisogno di prendere tempo, perché devo essere certo di farlo bene. Non c'è nessun'altra paura".

L'eventuale soluzione in caso di rinuncia di Olly

In passato diversi vincitori di Sanremo hanno preferito declinare l'invito, come fecero gli Stadio nel 2016 in favore di Francesca Michielin. Nel caso in cui Olly decidesse di non partecipare, il testimone passerebbe al secondo classificato, ovvero Lucio Corsi.

L'Eurovision Song Contest si svolgerà dal 13 al 17 maggio all'Arena Plus di Basilea. La finale sarà trasmessa su Rai 1. A condurre l'edizione 2025 saranno Michelle Hunziker con l'attrice e cantante Hazel Brugger e la comica Sandra Studer.

Michelle Hunziker alla Mostra del Cinema di Venezia

Gli inviati italiani dello scorso anno furono Gabriele Corsi e Mara Maionchi.