Eurovision 2025, vince l'Austria con JJ, l'Italia è quinta con Lucio Corsi: la classifica finale completa

Alla fine è stato JJ, il cantante chiamato a rappresentare l'Austria, a vincere l'Eurovision Song Contest 2025. La sua Wasted Love ha ricevuto i punteggi più alti dalle giurie nazionali e, grazie al televoto, è poi riuscita a superare Israele, balzato dal 15° al 2° posto della classifica generale con i voti del pubblico da casa.

La classifica finale dell'Eurovision Song Contest

A 11 anni dalla vittoria di Conchita Wurst, la bandiera austriaca torna a sventolare sull'Eurovision, che chiude l'edizione 2025 della manifestazione con la sua terza vittoria (la prima era stata nel 1966, la seconda, appunto, nel 2014).

La sorpresa maggiore del podio è stata naturalmente Yuval Raphael, la cantante israeliana, arrivata a un soffio dalla vittoria grazie al televoto. E alla fine sul podio, anche se sul gradino più basso, è arrivato anche quel Tommy Cash che, con Espresso Macchiato, ha fatto parlare di sè fin dall'annuncio della sua partecipazione per l'Estonia.

Ecco la classifica completa:

1 - Austria 436 punti

2 - Israele 357 punti

3 - Estonia 356 punti

4 - Svezia 321 punti

5 - Italia 256 punti

6 - Grecia 231 punti

7 - Francia 230 punti

8 - Albania 218 punti

9 - Ucraina 218 punti

10 - Svizzera 214 punti

11 - Finlandia 196 punti

12 - Paesi Bassi 175 punti

13 - Lettonia 158 punti

14 - Polonia 156 punti

15 - Germania 151 punti

16 - Lituania 96 punti

17 - Malta 91 punti

18 - Norvegia 89 punti

19 - Regno Unito 88 punti

20 - Armenia 72 punti

21 - Portogallo 50 punti

22 - Danimarca 47 punti

23 - Lussemburgo 47 punti

24 - Spagna 37 punti

25 - Islanda 33 punti

26 - San Marino 27 punti

Lucio Corsi, rappresentante dell'Italia, ha conquistato la quinta posizione, racimolando 159 punti dalle giurie nazionali (nella prima classifica parziale Volevo essere un duro era quarta, alle spalle di Austria, Svizzera e Francia) ma solo 97 al televoto, nonostante l'endorsement di Ed Sheeran arrivato attraverso le stories di Instagram.

È andata peggio all'altro italiano in gara: Gabry Ponte, in gara per San Marino con Tutta l'Italia, ha ottenuto solo 9 punti dalle giurie e solo 18 punti dal televoto. I 27 punti totali gli sono valsi l'ultimo posto in classifica.