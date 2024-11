Euphoria: la terza stagione è morta per HBO

Brutte notizie per i fan di Euphoria: la terza stagione dell'attesa serie riceve ulteriori aggiornamenti negativi.

Dopo molti ritardi, la HBO aveva annunciato che le riprese della terza stagione di Euphoria sarebbero iniziate nel gennaio 2025. Nonostante questo, sembra che la sceneggiatura non sia stata ancora ultimata, il che produce un certo scetticismo riguardo all'idea che una terza stagione verrà effettivamente realizzata.

Euphoria 3: HBO rivela un aggiornamento sullo sviluppo dei prossimi episodi

Potrebbe non esserci una terza stagione nell'immediato futuro

Il fermento che da tempo si è creato attorno alla terza stagione di Euphoria infatti non si è ancora placato. Rimangono molti interrogativi sulla serie HBO. Jeff Sneider sostiene che le riprese previste per il 2025 non si faranno e che la serie potrebbe essere "morta" per la HBO.

Euphoria: Zendaya nello speciale Parte Uno: Rue

"Si dice che Euphoria sia effettivamente morta alla HBO e che tutti stiano abbandonando la serie per lasciarla dove l'hanno lasciata. Il progetto potrebbe sempre essere rivisto anni dopo, ma non sono più previste riprese per il 2025. Sembra che questa sia la fine, gente...", ha scritto l'affidabile insider.

Questa non è una notizia sorprendente, dato che Zendaya, la star di Euphoria, ha un 2025 pieno di impegni. L'attrice dovrebbe girare Dune: Messiah, Spider-Man 4 e il prossimo film di Christopher Nolan nel 2025.

Euphoria 2: Sydney Sweeney nella serie

Sempre per quanto riguarda la terza stagione, inizialmente la HBO aveva stabilito una produzione di sei mesi per il prossimo anno. Ad aprile, un altro insider vicino a Worldofreel aveva annunciato che la serie era finita: "è una questione di impegno e non mi sembra che tutti siano a bordo, nello stesso momento, dopo quest'ultimo ritardo".

Euphoria è ambientata nella cittadina fittizia di East Highland, in California, tra tensioni dell'amore, della perdita e della dipendenza. La serie è basata sull'omonimo show israeliano creato da Ron Leshem e Daphna Levin e ha reso celebri numerose star, tra cui emergenti come Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e il ricorrente Colman Domingo. In Euphoria recitano anche Dane, Maude Apatow, Storm Reid, Alexa Demie, Hunter Schafer, Nika King, Dominic Fike.