Euphoria 3: HBO rivela un aggiornamento sullo sviluppo dei prossimi episodi

I fan di Euphoria hanno ricevuto un aggiornamento incoraggiante sullo sviluppo della stagione 3 grazie a Casey Bloys, a capo di HBO e dei contenuti della piattaforma di streaming Max.

Le riprese sono state più volte posticipate, inizialmente per gli scioperi avvenuti a Hollywood e, successivamente dopo la morte di Angus Cloud è stato necessario ripensare alla sceneggiatura delle puntate inedite.

Il lavoro per il ritorno della serie sugli schermi

Bloys, rispondendo a una domanda sulla stagione 3 di Euphoria, ha dichiarato: "Sam Levinson ci sta lavorando. C'è stato molto avanti e indietro... Uno dei problemi penso sia che Sam stia pensando che non vuole che sia più ambientato al liceo".

Il responsabile di HBO ha aggiunto: "Quella era l'ambientazione della storia e aveva senso. Quando si elimina quel dettaglio, allora si inizia a parlare di dove ambientarla e quanto avanti nel futuro dovrebbe essere e cose simili. Ma penso che troverà un approccio che lo entusiasma ed è impegnato a scrivere".

Euphoria 2: Zendaya in una scena

Il coinvolgimento delle star

Casey ha inoltre confermato che l'intenzione è di coinvolgere lo stesso cast principale, quindi Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Hunter Schafer dovrebbero ritornare sul set.

L'interprete di Rue, recentemente, aveva spiegato che non è nella posizione di decidere il destino della serie, sottolineando che nemmeno lei è sicura che verrà realizzata la terza stagione.

Euphoria e le altre serie tv e film sui teenager che ci hanno sconvolto

Tra gli interpreti degli episodi precedenti ci sono anche Maude Apatow, Eric Dame, Alexa Demie, Nina King, Storm Reid, e Colman Domingo.

In precedenza HBO aveva dichiarato che l'obiettivo era quello di far uscire sugli schermi la terza stagione di Euphoria nel 2025, tre anni dopo la seconda. Per ora bisognerà tuttavia attendere prima di avere delle certezze riguardanti il ritorno della serie.