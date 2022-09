Euphoria: Sydney Sweeney e Maude Apatow riunite sul red carpet di Venezia 2022

Le star di Euphoria Sydney Sweeney e Maude Apatow hanno fatto la loro comparsa sul red carpet della Mostra di Venezia 2022, entrambe in Giorgio Armani total black.

Le sorelle Howard hanno fatto il loro debutto alla mostra del Cinema di Venezia 2022. Le interpreti di Euphoria, Sydney Sweeney e Maude Apatow, sono state protagoniste di una reunion veneziana sul red carpet di Bones and All. Le due attrici 24enni erano entrambe vestite in lungo sfoggiando due abiti neri di Giorgio Armani.

Sydney Sweeney indossava un abito nero di raso con un grande fiocco blu navy sullo scollo. L'attrice ha sfoggiato un trucco naturale e i capelli raccolti indietro con un altro grande fiocco. Maude Apatow ha accompagnato il suo abito nero senza spalline con un rossetto rosso e una collana.

Da quando si sono incontrate sul set della serie di successo della HBO quattro anni fa, Sweeney e Apatow sono inseparabili, come hanno dichiarato a PEOPLE ad aprile:

"Tutti sanno che se non sono nella mia roulotte, sono in quella di Maude o se Maude non è nella sua, è nella mia", ha detto Sweeney. "Lei è la sorella che ho sempre voluto avere."

Quando sono insieme, le due attrici passano il tempo in pigiama a scorrere TikTok o a cercare meme da scambiarsi:

"Abbiamo trovato sollievo ballando su TikTok. Quando ci annoiamo, inventiamo nuove coreografie. Siamo molto casalinghe. Non penso che siamo così fighe!"