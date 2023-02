Euphoria, l'attrice Chloe Cherry accusata di aver rubato una camicetta da 28 dollari

L'attrice è stata accusato nei giorni scorsi di furto, ma il reato non sarebbe di quelli gravi.

L'ex-attrice pornografica apparsa nella Stagione 2 di Euphoria, Chloe Cherry, è stata accusata di furto nei giorni scorsi. Il reato sarebbe avvenuto nel dicembre 2022.

Secondo quanto riportato da TMZ, Cherry è stata accusata di aver rubato una camicetta da un negozio della sua città natale, Lancaster, Pennsylvania, ma il rappresentante della star ha negato tali affermazioni.

Mentre un avvocato dell'attrice non ha rilasciato commenti - e il suo rappresentante non ha risposto immediatamente alla richiesta di PEOPLE - questo ha poi dichiarato a TMZ: "A dicembre c'è stata confusione su una camicetta che non è stata correttamente addebitata sulla carta di credito della mia cliente".

Il presunto furto sarebbe avvenuto presso il centro commerciale Building Character, dove un testimone ha raccontato a TMZ che Cherry avrebbe provato la camicetta da 28 dollari in camerino prima di andarsene senza pagare, nonostante avesse pagato altri articoli con la carta di credito.

Quando la polizia è intervenuta, il testimone ha detto che Cherry avrebbe ammesso di aver preso la camicetta e di averla restituita all'agente, ma il rappresentante dell'artista ha negato questa affermazione a TMZ, dichiarando: "In nessun modo ha 'ammesso' di aver preso la camicetta, perché non era questo il caso. Questa storia sembra riguardare più che altro un negozio locale che fa leva sul nome di una celebrità".