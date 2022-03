Euphoria e la serie più vista della HBO dopo il Trono di Spade

Euphoria è appena diventato il secondo programma più visto della HBO dal 2004, secondo soltanto a Il Trono di Spade: il dramma guidato da Zendaya ha ottenuto l'ennesimo record con il suo episodio finale della seconda stagione questa domenica, totalizzando ben 6,6 milioni di spettatori.

Secondo HBO, gli episodi della seconda stagione di Euphoria hanno ora una media di 16,3 milioni di spettatori, la migliore performance per qualsiasi stagione di una serie HBO negli ultimi 18 anni, a parte "Il Trono di Spade". Ad oggi, si stima che il pubblico della premiere della seconda stagione si sia avvicinato ai 19 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

Casey Bloys, responsabile dei contenuti di HBO, ha discusso del futuro della serie in una recente intervista: "Lascerò che siano Sam e Zendaya a parlare di questo. Sono entusiasta di ciò che hanno in mente per la stagione 3. quindi lascerò fare a loro. Dirò solo che ci fidiamo di dove vogliono portare i personaggi. Quindi faremo in modo che il team creativo ci mostri la strada."

Zendaya Coleman, a proposito di Sam Levinson, ha dichiarato: "Sam è come una famiglia per me. Gli parlo quasi ogni giorno e notte, a giorni alterni. A volte parliamo di Euphoria, e a volte parliamo solo di vita, eventi attuali o altro. Quindi, abbiamo avuto l'idea che avremmo potuto fare un film in quarantena in sicurezza con un numero molto ristretto di persone."