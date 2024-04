Euphoria 3, Storm Reid: 'Delusa dal rinvio, ma non sono sorpresa'

La produzione della Stagione 3 di Euphoria è stata rinviata a data da destinarsi, come confermato da HBO qualche giorno fa, così Storm Reid ha potuto commentare la notizia, affermando di non essere rimasta poi così sorpresa dall'annuncio.

L'ultima attrice del cast a prendere atto della situazione è stata appunto l'interprete di Gia Bennett, la sorella minore della Rue di Zendaya Coleman. Parlando con Variety, l'attrice ha espresso la speranza che la serie possa tornare.

"Spero che gli spettatori, il pubblico, siano in grado di finire la serie", ha commentato Reid. "Penso che dovremmo gestire la serie con cura. Ci abbiamo messo il cuore e l'anima".

Euphoria: Zendaya nello speciale Parte Uno: Rue

Quando le è stato chiesto se la notizia l'avesse colta di sorpresa, la Reid ha spiegato che le complicazioni logistiche che circondano la terza stagione l'avevano preparata alla possibilità che le riprese venissero ritardate.

"Sì e no", ha risposto. "Speriamo tutti di poter tornare anche domani, ma ci sono delle questioni logistiche da risolvere. Quindi, anche se sono un po' delusa, non sono sorpresa".

Euphoria 3: la HBO ha preso in considerazione il licenziamento di Sam Levinson

Nel novembre 2023, la HBO ha confermato che la terza stagione dello show avrebbe dovuto debuttare nel 2025, il che significa che ci sarebbe stato un intervallo di almeno tre anni tra una stagione e l'altra, dato che la seconda stagione ha debuttato nel gennaio 2022. A causa del lungo intervallo di tempo tra una stagione e l'altra, si era diffusa la voce che la terza stagione si sarebbe svolta dopo un salto temporale di cinque anni.

Euphoria segue Rue (Zendaya), un'adolescente tossicodipendente che lotta per rimanere sobria e riadattarsi alla scuola superiore dopo la disintossicazione. Sebbene la serie abbia raccolto apprezzamenti per le sue interpretazioni - Zendaya ha vinto due Emmy per la sua interpretazione di Rue - ha anche generato critiche per i suoi contenuti sessuali e per la rappresentazione del consumo di droga.