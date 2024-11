Euphoria 3, Zendaya ammette: "Non ho ancora letto gli script"

L'attrice Zendaya ha dichiarato in una nuova intervista che non ha ancora avuto modo di leggere gli script della stagione 3 di Euphoria.

Nella giornata di ieri HBO ha annunciato che le riprese della stagione 3 di Euphoria prenderanno il via a gennaio, tuttavia Zendaya ha ammesso di non avere ancora letto gli script.

L'interprete di Rue dovrà tornare sul set tra qualche settimana ed essere nuovamente impegnata nello show che le ha fatto ottenere due volte il premio Emmy.

Le dichiarazioni di Zendaya

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Zendaya ha ora ammesso: "Non ho ancora letto niente, ma sono entusiasta del fatto che tutti stiano lavorandoci e del futuro in arrivo per Euphoria".

La star ha poi aggiunto: "Non ho realmente una risposta da dare, oltre il fatto che inizieremo a girare a gennaio".

L'interprete di Rue in Euphoria

Le dichiarazioni rilasciate da Casey Bloys, responsabile di HBO e Max, hanno posto fine a molte settimane all'insegna di ipotesi e teorie legate persino a una possibile cancellazione della serie creata da Sam Levinson.

Il ritorno sul set

Zendaya, come i suoi amici e colleghi Jacob Elordi e Sydney Sweeney, hanno infatti ottenuto dei ruoli importanti in vari progetti cinematografici e i fan hanno pensato che quegli impegni avrebbero impedito un ritorno sul set dello show.

Bloys ha tuttavia dichiarato: "Nulla è cambiato. Qualcuno ha detto qualcosa online ed è iniziata tutta questa cosa delle ipotesi. Gireremo la stagione. Ho letto gli script. Siamo felici. Andremo avanti. Tutti gli attori".

Euphoria 2, la recensione del finale: la serie sarà ancora la stessa?

L'attesa stagione sarà composta da otto episodi e, in precedenza, Zendaya aveva ricordato che l'aspetto più importante era assicurarsi che il personaggio di Rue fosse trattato nel modo giusto. Secondo le prime indiscrezioni la storia, rispetto a dove si era interrotta, compierà un salto in avanti nel tempo, mostrando i protagonisti ormai adulti.