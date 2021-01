Ethan Hawke star di The Black Phone, nuovo film diretto da Scott Derrickson

L'attore Ethan Hawke collaborerà nuovamente con il regista Scott Derrickson e Blumhouse per realizzare il film The Black Phone.

Ethan Hawke sarà il protagonista di The Black Phone, il nuovo film diretto da Scott Derrickson e prodotto da Blumhouse.

Tra l'attore e Jason Blum si arriverà quindi a quota nove progetti realizzati insieme, tra cui anche la recente serie The Good Lord Bird.

The Black Phone, di cui non sono stati diffusi i dettagli della trama, sarà scritto da Scott Derrickson in collaborazione con C. Robert Cargill basandosi su un racconto firmato da Joe Hill, il figlio di Stephen King.

Ethan Hawke affiancherà sul set Jeremy Davies e per ora non sono stati annunciati altri nomi degli interpreti che faranno parte del cast.

L'attore, prossimamente, sarà protagonista dei film The Northman, diretto da Robert Egger, Zeros and Ones del regista Abel Ferrara, e avrà un ruolo da villain nella serie Marvel Moon Knight, progetto prodotto per Disney+.

Ethan Hakwe e Blumhouse hanno collaborato per realizzare l'adattamento televisivo di The Good Lord Bird, progetto in sette episodi in cui l'attore ha interpretato l'abolizionista John Brown.