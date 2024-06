Ethan Hawke torna a essere diretto da Richard Linklater nel biopic musicale Blue Moon

Dopo l'anteprima veneziana, la sua irresistibile black comedy Hit Man - Killer per caso si prepara ad approdare nei cinema italiani a partire dal 27 giugno, ma l'attività di Richard Linklater non si ferma. il regista indie è già concentrato sul nuovo progetto, il biopic musicale Blue Moon, che vedrà coinvolto ancora una volta il suo attore feticcio Ethan Hawke.

Come anticipa Deadline il film, che mutua il titolo dalla celebre ballata firmata da Richard Rodgers e Lorenz Hart nel 1934, segue il tentativo di Hart di salvare la faccia mentre celebra l'enorme successo del suo ex partner Rodgers la sera del debutto a Broadway del suo musical Oklahoma!.

La sceneggiatura di Blue Moon è firmata da Robert Kaplow, co-sceneggiatore del film di Linklater del 2008 Io e Orson Welles; il regista produrrà il progetto, che potrebbe essere il suo prossimo film, col suo manager John Sloss.

Chi erano Richard Rodgers e Lorenz Hart

Richard Linklater a Venezia 2024

Leggendario duo di compositori americani noto per i loro contributi al teatro musicale, Richard Rodgers e Lorenz Hart collaborarono tra il 1919 e l'inizio degli anni '40, con Rodgers come compositore e Hart come paroliere. Durante il tempo trascorso insieme, hanno creato 28 musical tra cui A Connecticut Yankee, Babes in Arms e Pal Joey, e hanno scritto più di 500 canzoni.

La collaborazione tra Rodgers e Hart si è conclusa principalmente a causa della lotta di Hart con l'alcolismo e i problemi di salute mentale, che gli hanno reso difficile lavorare. Nel 1943, Rodgers iniziò una nuova collaborazione con Oscar Hammerstein II per lavorare su Oklahoma!, che fu considerato rivoluzionario per la sua perfetta integrazione di musica, testi e danza nella narrazione, stabilendo un nuovo standard per il teatro musicale. Il successo dello spettacolo ha reso Rodgers e Hammerstein uno dei duetti di maggior successo nella storia del teatro musicale, portando alla realizzazione di altre opere iconiche come Carousel, South Pacific, Il re ed io e The Sound of Music. Inevitabile che Richard Linklater, appassionato e fine conoscitore della musica, non arrivasse ad appassionarsi a questa storia poco nota ai più.