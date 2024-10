Blue Moon: svelata la data di uscita del prossimo film di Richard Linklater con Ethan Hawke e un cast stellare

Blue Moon, uno dei prossimi film di Richard Linklater, ha finalmente una data di uscita provvisoria per il maggio 2025. Tra i prossimi film di Linklater c'è anche Nouvelle Vague, che verrà presentato al Festival di Cannes.

I dettagli del film

Blue Moon è stato recentemente acquistato dalla Sony Pictures Classics e vanta un cast stellare che comprende Ethan Hawke, Margaret Qualley, Andrew Scott e Bobby Cannavale. La produzione è iniziata quest'estate in Irlanda e si è conclusa a settembre. Robert Kaplow, co-sceneggiatore di Me and Orson Welles di Linklater, ha scritto la sceneggiatura.

Si dice che Blue Moon affronti il team di autori di canzoni di Rodgers e Hart. Il film è ambientato principalmente al Sardi's Restaurant il 31 marzo 1943, la sera della prima del loro musical "Oklahoma!", che segnò la prima collaborazione di Rodgers con Oscar Hammerstein II in sostituzione di Hart.

Ethan Hawke ricevette la sceneggiatura di Blue Moon ben dodici anni fa ma, Linklater voleva aspettare che l'attore invecchiasse. A questo proposito Hawke ha raccontato: "Lui disse che dovevamo aspettare un po' per realizzarlo quando me lo propose la prima volta. Disse che ero ancora troppo attraente. Così abbiamo messo la sceneggiatura in un cassetto, e l'abbiamo letta a volte durante gli anni per vedere se eravamo pronti. Ogni due anni la leggevamo, davamo delle note allo sceneggiatore e migliorava un po. Un anno mi vide in un'intervista televisiva con Jimmy Fallon. Mi chiamò e mi disse 'Facciamo Blue Moon, siamo pronti'".

A giugno è uscito su Netflix Hit Man - Killer per caso di Linklater e il regista ha recentemente girato a Parigi Nouvelle Vague, che è in fase di post-produzione. Linklater sta lavorando anche al suo ambizioso Merrily We Roll Along, le cui riprese durano da quasi cinque anni e che non sarà pronto per la distribuzione prima del 2041.