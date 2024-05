Richard Linklater su Hollywood: “Ormai ci sono solo personaggi senza sesso e supereroi senza genitali”

Richard Linklater, lo scrittore/regista di film come la trilogia di Before e Boyhood è dietro a Hit Man - Killer per caso di Netflix, uno dei successi più importanti della Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno. Linklater definisce il film, interpretato da Glen Powell e Adria Arjona, un "thriller poliziesco sexy che incontra la screwball comedy" e afferma che la trama è incentrata sul personaggio di Maddy della Arjanoa, "colei per cui lui rischierebbe tutto, solo per andare a letto con lei".

Linklater ha dichiarato al Times di Londra: "Il sesso e la violenza sono le cose che il cinema sa fare meglio. Il sesso è sempre stato una grande attrattiva, non so perché abbiano fatto marcia indietro. Hollywood ha iniziato a creare questa nuova generazione di personaggi senza sesso. I supereroi non fanno sesso. Non hanno genitali, francamente".

Before Midnight, Richard Linklater sul quarto film: "Sarebbe dovuto uscire adesso, ma..."

Hit Man: Glen Powell, Adria Arjona in un'immagine

L'ultimo film di Linklater

Hit Man segue Gary Johnson (Powell), un professore che lavora in nero come finto sicario per il Dipartimento di Polizia di New Orleans, inducendo i bersagli a organizzare i colpi e poi a venderli ai poliziotti. La Maddy di Arjona è il suo ultimo bersaglio, finché non si innamora di lei.

Linklater ha dichiarato: "Lei deve essere quella per cui lui rischierà tutto ciò per cui ha lavorato e tutto ciò che possiede, solo per andare a letto con lei. Il sesso è la cosa che spinge le persone a fare ogni genere di cose folli. La maggior parte delle liti, la maggior parte dell'aggressività maschile, è di natura sessuale". Linklater ha basato Hit Man su una storia vera, raccontata da Skip Hollandsworth in un articolo del 2001 sul Texas Monthly.

Il regista è anche alle prese con uno dei suoi grandi progetti (dopo Boyhood, girato in 12 anni). Merrily We Roll Along è basato sul musical teatrale del 1981 di Stephen Sondheim e George Furth. Linklater ha scritturato il candidato all'Oscar Paul Mescal poco prima che il dramma romantico della BBC Normal People lo trasformasse in una star. Finora Linklater ha girato due segmenti su nove di un progetto che intende terminare nel 2041. Ha dichiarato al Times: "Probabilmente sarò in giro. E se non ci sarò, ho altre persone che potrebbero finirlo e sarebbe comunque un film decente".