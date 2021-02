Eternals, Salma Hayek promette "un film diverso dal resto dell'MCU"

La star di Eternals Salma Hayek ha affermato che il nuovo film non sarà come il resto del MCU, anche se al momento i dettagli sono ancora avvolti nel mistero.

A causa dei molteplici ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, i fan Marvel stanno ancora aspettando di vedere Eternals, il nuovo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, di cui la protagonista Salma Hayek ha fornito qualche anticipazione rivelando che sarà differente da tutti gli altri film dell'MCU già visti.

Eternals: la prima foto ufficiale del cast

Ancora non sappiamo cosa aspettarci da Eternals, ma il film diretto da Chloe Zhao si preannuncia una vera e propria svolta nell'MCU. Durante una recente intervista con ET, Salma Hayek ha rivelato che il film si caratterizza per un'atmosfera molto diversa rispetto ai suoi predecessori Marvel grazie alle riprese on location e alla visione di Chloe Zhao:

"Penso che abbia un proprio DNA nell'universo Marvel. È diverso. È stato diretto da una donna e non abbiamo fatto la maggior parte delle riprese in studio. Sono luoghi reali, cosa insolita per la Marvel. Sono entusiasta del film, possiede un'atmosfera speciale. Sono davvero entusiasta, amo il mio personaggio e amo il cast."

Eternals é un prodotto particolare rispetto al resto del MCU, anche perché si svolge nel passato e racconta lo scoppio di una guerra tra alcuni dei primi esseri nell'universo. Nel cast ci saranno Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman, Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo, che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena.

L'uscita di Eternals è stata rimandata a novembre 2021, quando i fan sperano finalmente di vederlo al cinema.