Eternals: Kumail Nanjiani racconta il numero impressionante di progetti MCU per cui aveva firmato

L'attore di Eternals, Kumail Nanjiani, racconta come le critiche e i risultati al botteghino del film abbiano influenzato la sua carriera e rivela il sorprendente numero di progetti MCU a cui aveva aderito inizialmente.

Kumail Nanjiani, interprete di Kingo in Eternals, ha recentemente parlato apertamente dell'impatto che le difficoltà critiche e commerciali del film del 2021 hanno avuto sulla sua carriera e sulla sua vita personale. L'attore ha inoltre svelato il numero sorprendentemente elevato di progetti MCU a cui era stato inizialmente arruolato, prima che le cose prendessero una piega inaspettata.

Il difficile debutto di Eternals e l'impatto su Nanjiani

Uscito nel pieno della pandemia e con una critica contrastante, Eternals è diventato il primo film dei Marvel Studios ad avere una valutazione "Rotten" su Rotten Tomatoes, incassando 402 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nonostante alcune scelte discutibili, come la gestione del cattivo Kro, Eternals ha mostrato un lato nuovo dell'MCU, introducendo elementi che avrebbero potuto preparare il terreno per futuri sviluppi. Per Nanjiani, il riscontro tiepido della critica e il modesto successo al botteghino hanno avuto un impatto emotivo importante.

Eternals: il cast del film

In un'intervista recente, l'attore ha spiegato come l'esperienza lo abbia portato a riflettere sul proprio valore professionale e personale, arrivando persino a iniziare un percorso di terapia per elaborare la pressione e le aspettative del franchise.

I progetti MCU inizialmente previsti per Kingo

Quando Nanjiani ha firmato per entrare nell'MCU, il suo futuro sembrava già scritto: sei film, un'esperienza in parco a tema e altri impegni legati al franchise. Tuttavia, molti di questi progetti non si sono mai concretizzati. L'attore ha ammesso che questa realtà lo ha portato a confrontarsi con l'importanza che attribuiva al giudizio degli altri sul suo lavoro e sulla propria autostima.

Eternals: Kumail Nanjiani in una scena del film

Dopo l'uscita del film, Nanjiani ha ripreso il ruolo di Kingo in un episodio di What If...?, affiancato da Kathryn Hahn. Al momento, il personaggio non è apparso in alcun live-action, ma continuano a circolare voci secondo cui l'attore potrebbe esplorare nuovi orizzonti nel DCU, interpretando Booster Gold. Nonostante le difficoltà, Nanjiani resta orgoglioso di Eternals e della sua interpretazione, sottolineando come il film rappresenti un punto importante del suo percorso artistico.