Eternals: Marvel ha riscritto le origini dei personaggi per differenziarli dagli X-Men?

I Marvel Studios potrebbero aver riscritto le origini degli Eternals, gli esseri sovrumani ideati da Jack Kirby che arriveranno al cinema a fine 2020, per differenziarli dagli X-Men.

Eternals: i costumi del film

Secondo Screenrant, infatti, gli studios avrebbero deciso di riscrivere la storia degli Eterni per differenziarli quanto più possibile dagli X-Men. Nei fumetti, gli Eterni e i loro arci-nemici, i Devianti, sono due rami evolutivi dell'umanità creati nella preistoria da una potente razza di alieni chiamati i Celesti, mentre, secondo quanto accennato da Kevin Feige nel giugno 2018, nel film saranno descritti come antichi alieni che sono sulla Terra da secoli per difendere l'umanità. Questo approccio potrebbe essere quello giusto per differenziare questi personaggi dagli X-Men, non rischiando così di etichettare gli Eterni come una copia dei mutanti.

Inoltre, con l'acquisizione della FOX da parte di Disney, è probabile che gli X-Men tornino al cinema con un nuovo progetto cinematografico sotto la guida Marvel, per cui non è per nulla consigliato che lo studio faccia uscire due progetti così simili a poca distanza. Quindi, il cambiamento in merito alle origini degli Eterni potrebbe rivelarsi un'ottima idea.

Questa semplice riscrittura può avere, inoltre, implicazioni intriganti per il MCU. Per prima cosa, potenzialmente trasforma Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame in configurazioni dirette per gli Eternals. Nei fumetti, il pianeta dal quale proviene Thanos è Titano, la luna di Saturno, che i suoi genitori Mentore e Sui-San, i primi Eterni, hanno colonizzato, mentre nel film, secondo questa riscrittura, Titano potrebbe diventare quindi il pianeta natale degli Eterni.

Se, però, cambiano le origini degli Eterni devono, per forza di cose, essere riscritte anche quelle dei Devianti, loro acerrimi nemici. Nei fumetti, Devianti ed Eterni sono stati creati come due rami opposti dell'umanità, ma forse nell'MCU diventeranno semplicemente un'altra razza di alieni, infiltrati segretamente nella società umana con l'intenzione di conquistare la Terra.

Staremo a vedere, per il momento non ci resta che attendere notizie ufficiali sul film Eternals, che dovrebbe arrivare al cinema a novembre 2020.