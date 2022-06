Eternals, la star sulla possibilità di sequel: "Dadi che mi piacerebbe lanciare"

Uno dei protagonisti di Eternals, Patton Oswalt, ha commentato la notizia di un possibile sequel del film diretto da Chloe Zhao; a quanto pare, l'attore sarebbe entusiasta di questa idea.

Eternals è stato uno dei film del Marvel Cinematic Universe peggio accolti da pubblico e critica. Al momento, ben poco sul futuro di questo gruppo di eroi è noto. Recentemente sono circolate voci che suggerirebbero l'ipotesi di un sequel su Eros/Starfox di Harry Styles e Pip il Troll (Patton Oswalt). A questo proposito, Comic Book ha intervistato proprio Oswalt sul suo fumetto di prossima uscita, Minor Threats. L'attore ha anche rivelato che gli piacerebbe vedere i Marvel Studios lanciare i dadi su un progetto Starfox/Pip.

"Non ho sentito queste voci. Sarebbe fantastico se il sequel fosse su Starfox e Pip, perché mi sembra che ogni volta che la Marvel ha lanciato i dadi su questi personaggi di livello B o C, tutti pensano: 'Oh, chi se ne frega di loro?'. Eppure, Marvel ha sempre trovato il modo per far sbocciare tutto", ha detto Oswalt.

E ha aggiunto: "A dimostrarlo ci sono Guardiani della Galassia. Non so se avete visto il nuovo show di Ms. Marvel, ma è una delizia assoluta. Voglio dire, è ottimo... Inoltre, sono un grande fan di entrambi i film di Ant-Man. Penso che siano fantastici e molto, molto sottovalutati in termini di Marvel e di cattura dello spirito di quei tempi. Quindi se facessero un film su Starfox e Pip, sarebbe... Sarebbero dadi che vorrei lanciare. Perché no?".

Lo scorso autunno, il produttore di Eternals, Nate Moore, ha dichiarato che il sequel del film non era necessariamente scontato. "Non è qualcosa di imprescindibile", ha detto Moore a proposito dei potenziali sequel. "Ovviamente abbiamo delle idee su dove potremmo andare, ma non c'è una regola ferrea da seguire".

Eternals è ora disponibile in streaming su Disney+.