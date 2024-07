Questo membro degli Eterni sarà Booster Gold nella prossima serie DC

All'inizio di questo mese sono emerse voci secondo cui la star di Eternals, Kumail Nanjiani, avrebbe interpretato Booster Gold nella prossima serie DC Studios/Max Booster Gold e un segno molto indicativo del fatto che questa voce fosse effettivamente vera è stato il fatto che il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, non è intervenuto su X/Twitter o sui thread per smentirla.

Ora, The Cosmic Circus aggiunge di aver parlato con la star di Blue Beetle, Xolo Maridueña (che è uno dei pochi attori a fare il salto dal DCEU al DCU), che ha confermato che Kumail Nanjiani interpreterà effettivamente Booster Gold.

Blue Beetle e Booster Gold sono due supereroi DC molto legati, anche se va notato che Booster Gold è il migliore amico del predecessore di Jaime Reyes (il personaggio DCU di Maridueña), Ted Kord.

Eternals: Kumail Nanjiani in una scena del film

La scomparsa di Ted Kord è stata un punto importante della trama del film di Blue Beetle e sembra essere un mistero che verrà ripreso nella serie di Booster Gold. Secondo alcune indiscrezioni, la star di Ted Lasso, Jason Sudeikis, avrebbe doppiato Kord nel film e sarebbe pronto a interpretare il personaggio nei futuri progetti del DCU.

L'altra voce che circola attualmente su Booster Gold (e che Gunn non ha ancora smentito) è che Danny McBride, John Carcieri e Jeff Fradley siano stati incaricati di sviluppare questo show. A dare credito a questa voce è il fatto che anche Jody Hill (Eastbound and Down, Vice Principals) è stato confermato come produttore della serie.

Blue Beetle: ecco in che modo il film DC spiana la strada alla serie su Booster Gold

Chi è Booster Gold?

Quando Gunn ha annunciato il primo capitolo del DCU Gods & Monsters, Booster Gold era uno dei progetti confermati. A proposito dello show, Gunn ha dichiarato: "Booster Gold è uno degli eroi più popolari e di culto dei fumetti. È un tipo affascinante, un perdente del futuro che usa la tecnologia del futuro per tornare nel presente e diventare un supereroe, in modo che la gente lo ami. È fondamentalmente la storia di un supereroe con la sindrome dell'impostore, in una serie HBO Max".

Blue Beetle (Jaden Brandt Bartlett) afferra per il collo Booster Gold (Eric Martsolf) in Booster di Smallville

Nei fumetti, Booster, il cui vero nome è Michael J. Carter, è un residente del 25° secolo e una stella del football dell'Università di Gotham che è stato espulso dopo essere stato coinvolto in un piano per truccare le partite.

Ora lavora come guardia di sicurezza in un museo, ruba alcuni dei gadget esposti - come la cintura di forza di Braniac V, un anello di volo della Legione dei Supereroi - e viaggia indietro nel tempo diventando un supereroe, anche se costruisce la sua ricchezza attorno alle sue imprese, con grande disappunto dei suoi colleghi della Justice League.

Ad accompagnare Carter nel suo viaggio nel tempo, c'è il suo assistente robotico Skeets, un'intelligenza artificiale che è uno strumento comune nel 25° secolo, ma è considerata incredibilmente avanzata per gli standard del 21° secolo.