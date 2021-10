Eternals, Kumail Nanjiani conferma l'allarme bomba sul set: "Non sapevamo cosa fosse!"

Nel 2019, un report relativo a Eternals ha lanciato la notizia relativa alla sospensione delle riprese del film diretto da Chloe Zhao a causa di un allarme bomba sul set. A confermare quella notizia è stato Kumail Nanjiani nel corso di un'intervista con Empire.

Come riportato da Comic Book, lo scetticismo iniziale era dovuto al fatto che il report fosse stato diffuso dal quotidiano inglese The Sun. L'intervento di Kumail Nanjiani sulla questione, però, risolve ogni dubbio. La bomba non era lo strumento utilizzato per intimidire la produzione di Eternals ma semplicemente un ordigno non esploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'attore ha raccontato: "Alcuni attori avevano trovato questo oggetto metallico e si chiedevano cosa fosse! A un certo punto ci siamo chiesti cosa stesse succedendo! Una bomba! Wow! Cosa vuol dire che quella è una bomba?!".

L'ordigno è stato ritrovato sul set alle Isole Canarie e, in quei giorni, Richard Madden e Angelina Jolie erano impegnati con le riprese del film. Nessun altro talent coinvolto nelle riprese ha mai parlato di questa esperienza "esplosiva". Chloe Zhao, però, ha parlato delle tempeste di sabbia e ha raccontato: "Le riprese sono state estenuanti. A un certo punto è arrivata una tempesta di sabbia che ci ha costretti all'interno di una tenda con gli occhi chiusi!".

Secondo quanto annunciato da Kino Metro, Eternals potrebbe essere uno dei film più lunghi del Marvel Cinematic Universe: la durata del film, infatti, potrebbe raggiungere i 156 minuti. Per questo motivo, non dubitiamo del fatto che i fan Marvel andranno in brodo di giuggiole! The Walt Disney Company ha confermato che tutti i suoi film distribuiti nel 2021 rimarranno in sala per ben 45 giorni ed eviteranno, quindi, il day and date.

Eternals uscirà al cinema il prossimo 5 novembre e annovera un ricchissimo cast che comprende i nomi di Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, LAuren Ridloff, Salma Hayek, Brian Tyree Henry, Gemma Chan e Don Lee.