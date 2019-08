Eternals: Gemma Chan nel cast del film Marvel?

Eternals, uno dei nuovi film Marvel, potrebbe avere Gemma Chan trai suoi protagonisti.

L'attrice sembra sia concludendo le trattative con la produzione e l'accordo sarebbe ormai vicino.

Gemma Chan è già apparsa nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Minn-Erva in Captain Marvel, ma le fonti di Variety sostengono che in Eternals dovrebbe avere un ruolo diverso. Se questa indiscrezione fosse confermata sarebbe la prima volta che un attore interpreta due parti diverse nel mondo dei cinecomic prodotti dallo studio.

Nel cast di Eternals, in arrivo nelle sale cinematografiche il 6 novembre 2020, è già stata confermata la presenza di Angelina Jolie, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Salma Hayek e Kumail Nanjiani, come anticipato durante il San Diego Comic-Con 2019.

The Eternals, basato sul fumetto di Jack Kirby creato nel 1976, segue le avventure di una razza di esseri potentissimi, quasi immortali, noti come Eternals. Il cinecomic racconterà la guerra iniziata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare le stelle dopo aver combattuto a fianco dei greci e dei romani, e i Devianti.

La regia del film sarà firmata da Chloe Zhao, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Matthew e Ryan Firpo.

Gemma Chan, recentemente, è stata la protagonista della divertente commedia campione d'incassi Crazy & Rich e della serie Humans.