Eternals: foto dal set del film Marvel svelano una nuova location

Eternals, il nuovo film Marvel che rientrerà nella Fase 4, continua a svelarsi in nuove foto scattate sul set spagnolo che svelano la presenza di una nuova location.

Si lavora senza sosta sul set di Eternals, come apprendiamo dalle foto che svelano una nuova location, ancora misteriosa, per il prossimo film Marvel, il secondo della Fase 4 del MCU.

A diffondere le immagini rubate durante l'allestimento di un nuovo set per Eternals è l'account twitter Marvel News che, dopo la Porta Ishtar di Babilonia e la Tomba degli dei, ha rivelato la costruzione, ancora in corso, di nuovi edifici che andranno, presumibilmente, a comporre un nuovo angolo di Babilonia stessa, ancora ricostruito alle Isole Canarie, dove sono in corso, ormai da un po' di giorni, le riprese del prossimo cinecomic.

Novas imagens exclusivas do set de filmagens de “Os Eternos” mostram mais alguns cenários da enorme réplica de construções da Babilônia. (2/2) pic.twitter.com/16WIvjDyAO — Marvel News (@BRMarvelNews) October 25, 2019

Al momento la Marvel non ha rivelato molto sulla trama e sulle ambientazioni di Eternals, ma sappiamo che la nascita di Babilonia risale al 1800 A.C., e che la città è stata poi abbandonata nell'anno 1.000. La sua presenza in Eternals confermerebbe la volontà di Marvel di ambientare il cinecomic molto prima di qualsiasi altro film del Marvel Cinematic Universe.

Eternals, basato sul fumetto di Jack Kirby creato nel 1976, segue le avventure di una razza di esseri potentissimi, quasi immortali, che danno il titolo al film. Il cinecomic racconterà la guerra iniziata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare le stelle dopo aver combattuto a fianco dei greci e dei romani, e i Devianti. Fanno parte del cast Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Don Lee, Barry Keoghan e naturalmente Salma Hayek e Kit Harington.